Раздадоха наградите за най-добри футболни съдии на България

Радослав Гиджинев е най-добър футболен съдия на България за 2025 година. Рефер номер 1 у нас за последните 12 месеца беше награден на специална церемония в Национална футболна база в Бояна. Подгласници на Гидженов са Георги Кабаков и Васил Минев. Християна Гутева за пореден път е съдия номер 1 при жените. Никола Попов е номер 1 на годината при видео-асистент арбитрите.

Гидженов е номер 1

На събитието присъстваха председателят на съдийската комисия Станислав Тодоров, както и председателят на асоциацията на футболните съдии Антон Генов, който връчи някои от призовете в отделните категории. Мирослав Максимов спечели наградата за най-добър асистент рефер, като изпревари своите колеги Георги Дойнов и Станимир Илков.

"Пожелавам успешен финал на сезона. Дано никой не коментира съдийството, а се говори само за футбол", заяви Радослав Гидженов. Специалната награда "Меч на победата - Черния рицар", специално изработен за победителя, беше връчен от Антон Генов. Сред отличените с плакети бяха именитите арбитри от миналото Атанас Узунов, Иван Леков и Йордан Йорданов, както и Галина Донева, първата българска футболна съдийка от България в международната ранглиста.

Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, също присъства на церемонията на Асоциацията на съдиите по футбол, по време на която бяха отличени най-добрите български рефери за 2025 година. Иванов подчерта, че след поемането на ръководството централата е започнал процес по възстановяване на доверието и подобряване на имиджа на родното съдийство.