Оставката на Румен Радев:

Раздадоха наградите за най-добри футболни съдии на България

30 януари 2026, 16:14 часа 216 прочитания 0 коментара

Радослав Гиджинев е най-добър футболен съдия на България за 2025 година. Рефер номер 1 у нас за последните 12 месеца беше награден на специална церемония в Национална футболна база в Бояна. Подгласници на Гидженов са Георги Кабаков и Васил Минев. Християна Гутева за пореден път е съдия номер 1 при жените. Никола Попов е номер 1 на годината при видео-асистент арбитрите.

Гидженов е номер 1

На събитието присъстваха председателят на съдийската комисия Станислав Тодоров, както и председателят на асоциацията на футболните съдии Антон Генов, който връчи някои от призовете в отделните категории. Мирослав Максимов спечели наградата за най-добър асистент рефер, като изпревари своите колеги Георги Дойнов и Станимир Илков. 

Вар-ът на Actualno

"Пожелавам успешен финал на сезона. Дано никой не коментира съдийството, а се говори само за футбол", заяви Радослав Гидженов. Специалната награда "Меч на победата - Черния рицар", специално изработен за победителя, беше връчен от Антон Генов. Сред отличените с плакети бяха именитите арбитри от миналото Атанас Узунов, Иван Леков и Йордан Йорданов, както и Галина Донева, първата българска футболна съдийка от България в международната ранглиста.

Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, също присъства на церемонията на Асоциацията на съдиите по футбол, по време на която бяха отличени най-добрите български рефери за 2025 година. Иванов подчерта, че след поемането на ръководството централата е започнал процес по възстановяване на доверието и подобряване на имиджа на родното съдийство

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
БФС Радослав Гидженов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес