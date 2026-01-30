Оставката на Румен Радев:

Гонзо похвали българските съдии: Имиджът започва да се изчиства

30 януари 2026, 13:16 часа 281 прочитания 0 коментара

Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, присъства на церемонията на Асоциацията на съдиите по футбол, по време на която бяха отличени най-добрите български рефери за 2025 година. Иванов подчерта, че след поемането на ръководството централата е започнал процес по възстановяване на доверието и подобряване на имиджа на родното съдийство. Той смята, че работата му вече дава резултат.

„Пожелавам ви да поддържате това ниво“

Георги Кабаков

„Още от началото на мандата ми основната ми цел е съдиите да бъдат безпристрастни. Авторитетът се изгражда цял живот, а може да бъде загубен за минута. Пожелавам ви да поддържате това ниво, така че всички да казват, че българското съдийство се е променило. Имиджът започва да се изчиства“, заяви Георги Иванов.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
БФС Георги Иванов - Гонзо
