В Левски си намериха следващия Бурабия, но и Насиру Мохамед 2.0: А идва ли новият Де Карвальо?

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Клубовете от Първа лига работят сериозно по зимната селекция. ЦСКА привлече солиден брой изключително класни футболисти - както от родния елит, така и от Южна Америка. Лудогорец си върна под наем головата машина Руан Круз, който е най-скъпият изходящ трансфер на разградчани, и се подсили с Винисиус Ногрейра. Лидерът Левски от своя страна спазва стриктна финансова политика и е по-ограничен на пазара.

Всичко ново е добре забравено старо

"Сините" осъществиха гръмкото привличане на Армстронг Око-Флекс, което със сигурност е добра сделка за столичния гранд. От "Герена" обаче си тръгнаха Патрик Мислович, Цунами и Борислав Рупанов. Очаква се Наско Сираков, Даниел Боримиров и компания да подсилят тима поне с още един състезател. Това трябва да станае доста внимателно, защото само преди 2 години Левски сериозно сгафи с покупка.

На 13 януари 2024-та "сините" представиха Фабио Лима, който пристигна от „ABC Futebol Clube“. Бразилецът беше очакван доста време, но впоследствие с нищо не доказа, че заслужава да носи екипа на българския колос. Ако в началото Лима леко беше позагатнал за нещичко с голове в първите си мачове, то в последната година крилото е пълно разочарование. До момента фланговият футболист има 50 официални двубоя на сметката си за столичани, в които е реализирал 4 попадения и е направил 3 асистенции.

ОЩЕ: "Синият" голмайстор на А група, който скандализира с най-гръмката критика към Лудогорец

Статистиката му напомня на един друг "блястящ диамант" - Насиру Мохамед. Ганаецът можеше да се похвали с далеч по-добра визитка, тъй като беше играл в шведския Хакен, но това се оказа без значение. Той завърши престоя си на "Герена" от 2019-а до 2021-ва с 35 срещи, 3 гола и 1 асистенция, което ми дава довод да нарека Фабио Лима Насиру Мохамед 2.0.

Може ли Бурас да догони Бурабия?

Разбира се, ръководството на Левски има и успешни сделки зад гърба си. Един от най-запомнящите се случаи е привличането на Мехди Бурабия. Французинът с марокански корени е част от малкото чужденци, минали през България, които достигнаха до топ 5 първенствата на Европа. След престои в Локо Пловдив и Черно море той акостира на "Герена". Халфът бързо се превърна в мотора на "сините", а след това си спечели трансфер в турския Коняспор.

Кариерта му се разви прекрасно, като Бурабия стигна до Серия А, където носеше екипа на Сасуоло. Полузащитникът стана и национал на Мароко. Африканските му корени и неговия пост дават повод за сравнения с новия мотор на Левски Акрам Бурас. Да, 23-годишният алжирец е с ляв крак и не е точно копие на Мехди Бурабия, но има потенциал за развитие. С един силен пролетен полусезон нищо чудно да премина в по-високо котиран отбор от "сините".

Продължавайки паралелите със стари играчи, може би трябва да кажем, че в момента столичани са по петите на следващия Базил де Карвальо. Сенегалският нападател премина от Локомотив Пловдив в редиците на "сините" през лятото на 2012 година. Той записа много добър сезон с 19 попадения, с които заслужи приза за голмайстор на тогавашната А група. В момента Левски дебне актуалния нападател на "смърфовете" Хуан Переа, който със сигурност има различна физика от тази на Де Карвальо, но загатва за подобен голмайсторски нюх. Да не забравяме обаче как завърши престоя на сенегалеца в Левски - прословутото драматично реми със Славия в последния кръг, което прати титлата в Разград.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от „ВАР-ът на Actualno“: Аплодисменти за ръководството на ЦСКА – сега е време Христо Янев да покаже какво може