След трансфера в Англия: Илия Груев спомена България и разкри основната си цел (ВИДЕО)

“Чувството е невероятно. Това е голям клуб, различна държава за мен и всички знаят, че тук се играе най-добрият футбол в света. “Елънд Роуд” е прекрасен стадион, има прекрасни хора тук и очаквам да имам чудесни емоции тук. Лийдс са трикратни шампиони, голям клуб с история и единствения клуб в града", коментира щастливият Груев.

"Искам да придобия нов опит, да подобря играта си и да помогна на отбора да постигнем мечтите и целите, които имаме. Имам пълна вяра в клуба. Играя в средата на терена като вътрешен полузащитник (номер 6), но мога и като осмица. Много стратегически играч съм, искам да притежавам топката, да я отнемам и да водя играта", призна халфът.

"Имах прекрасен разговор със старши треньора. Познавам го от Бундеслигата, както и от това, че е печелил два пъти промоция в Чемпиъншип. Аз съм национал на България, където босът иска да държим топката и да доминираме. Запознат съм с изискванията на мениджъра на Лийдс. Той иска от играчите да доминират на терена. На мен това ми харесва. Нашата цел е да достигнем до промоцията, колкото е възможно по-бързо. Затова всички сме тук и всички искаме да работим усилено”, заяви българският национал.

