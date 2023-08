Потвърдено: Илия Груев преминава в Лийдс, разкриха и трансферната сума

Груев, както и Глен Камара, ще преминат медицински прегледи в Лийдс още днес, а след това ще бъдат финализирани техните трансфери. В сделката за Илия Груев са включени и бонуси, допълва Фабрицио Романо, потвърждавайки информациите на Sky Sports.

Отборът на Лийдс е трикратен шампион на Англия. Тимът се състезаваше във Висшата лига през миналия сезон, но изпадна, като сега е част от второто ниво на английския футбол - Чемпиъншип. Отборът се нарежда на 13-то място след първите четири кръга, в които записа само една победа.

23-годишният Груев бе трансфериран от Вердер на двойно по-висока цена от тази, която му поставя специализираният портал Transfermarkt. Той играе като полузащитник, като е с по-дефанзивни функции. Юноша е на Вердер, като контрактът му с тима бе до 2025 година.

