Стана ясно колко плаща ЦСКА за новия си играч, който трябва да реши голям проблем

Ръководството на ЦСКА ще заплати 400 000 евро за правата на Кевин Додай. Информацията съобщава албанското издание „Shkodra Sport“. 19-годишното крило на местния Влазня се очаква до часове да подпише договор с "армейците". Футболистът, който е наблюдават от главния скаут на "червените" Методи Томанов, вече се сбогува със съотборниците си. Столичният гранд има сериозни проблеми по фланговете, които трябва да бъдат разрешени от Додай. В мача срещу Ботев Пловдив старши треньорът Душан Керкез бе принуден да използва Санянг и Тасев.

"Тема Спорт" пише, че още преди няколко дни Кевин Додай разкри, че води преговори с ЦСКА. „Shkodra Sport“ публикува и видео от съблекалнята на тима, на което крилото се сбогува със съотборниците си. Той е изправен на маса между скамейките, за да произнесе реч, но не успява да го направи, тъй като се разплаква.

👋🏽 Kevin Dodaj announced that he will leave Vllaznia 🔵🔴



🔜🇭🇺 It is expected that he will leave Vllaznia for Hungary and join Eto FC Györ. A good move for the left wing. pic.twitter.com/Bh65jsO4q9