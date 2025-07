Нов сблъсък на визии за мир в Украйна. Ученици правят дронове за Путин - целта е удар с 2000 за една нощ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руски официални лица продължават публично да повтарят, че Москва не се интересува от краткосрочно решение за прекратяване на войната в Украйна, което не отговаря на исканията на Кремъл. Говорителят на диктатора Владимир Путин - Дмитрий Песков - заяви на 20 юли, че Русия е готова да „пристъпи бързо“ към мирни преговори за край на войната, но че страната му трябва да постигне целите си, а те били „очевидни“ и „не се променят“. Представители на Кремъл постоянно твърдят, че всяко мирно споразумение трябва да премахне предполагаемите "първопричини" за войната и да удовлетвори първоначалните цели на Москва за "денацификация" и "демилитаризация" на Украйна - термини, които Кремъл използва през цялата война, за да призовава за смяна на режима в Украйна, украински неутралитет, промени в политиката на отворени врати на НАТО и премахване на способността на по-малката ѝ съседка да се защитава от бъдеща руска агресия.

Изявленията на Песков от 20 юли подчертават продължаващата незаинтересованост на Кремъл от добронамерени преговори с Украйна и усилията на Русия по-скоро да удължи войната - такава оценка продължава да прави американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW.

Още: Путин иска да сложи край на войната: Анализатор видя признаци за това

Украйна иска да се защитава от руската агресия

В същото време парламентът на Украйна ще се обърне към Конгреса на САЩ с призив: повече оръжия, по-строги санкции срещу Русия, подкрепа от НАТО. Киев иска ПВО системи Patriot, изтребители F-16, постоянна помощ, конфискация на замразени руски активи, непризнаване на окупацията, подкрепа за членство на Украйна в НАТО и следвоенно възстановяване - нещо, което отговаря на интересите на една суверенна държава, става ясно от документ в сайта на Върховната рада.

Още: НАТО ще възпира Путин по източния фланг - планът е разработен

Снимка: Getty Images

Мирните преговори между Русия и Украйна са насрочени за тази седмица в Истанбул, пише междувременно турското издание Independent Türkçe. Предварително делегациите планират да се срещнат в сряда или четвъртък, 23-24 юли, гласи информацията. Въпреки че точните подробности относно мястото, времето и участниците се пазят в тайна, известно е, че страните ще обсъждат технически теми: размяна на затворници, хуманитарна помощ, сигурност на инфраструктурата и мерки за стабилизиране на границите.

Информацията, която още не е потвърдена, идва след призива на украинския президент Володимир Зеленски за трети кръг преговори с Русия след двата в Истанбул през май и юни. Тогава не бе постигнат пробив за прекратяване на огъня, защото руската делегация отказа, предавайки исканията на Путин, а самата делегация беше от нисък дипломатически ранг и без мандат за вземане на решения. Единствено бе договорена размяна на военнопленници и на тела на загинали войници: Украйна предлага на Русия нова среща за мир: От Азербайджан дойде важен съвет.

Германия планира да похарчи около 5 млрд. евро за ракети за ПВО системите Patriot , които ще предаде на украинската армия, обвини управляващите в Берлин съпредседателката на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел. В интервю за Tagesschau тя се възмути, че парите щели да отидат за подпомагане на Украйна, докато правителството е можело да ги похарчи за намаляване или премахване на данъка върху електроенергията. "Правителството на Фридрих Мерц дава на Украйна 9 милиарда от парите на германските данъкоплатци, а сега иска да купи ракети “Пейтриът" за Украйна за 5 милиарда. Никой вече не разбира това", заяви Вайдел.

Това се случва на фона на активизирането от страна на Европа във връзка със защитата на Украйна. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще продават оръжие на държавите от Стария континент, а те ще прехвърлят настоящите си установки, ракети и т.н. на Киев.

Русия е разширила завода за дронове "Алабуга"

Русия разкри завода си за производство на дронове в икономическата зона "Алабуга" в Република Татарстан (субект на Руската федерация) - там се вижда, че стотици "Шахед"-и се подготвят за атаки срещу Украйна. За първи път страната показа вътрешността на предприятието, където се сглобяват и модернизират произведените в Иран дронове "Шахед-136", известни в Русия като "Геран-2". Руснаците твърдят, че вече изцяло сами правят безпилотните машини, поразяващи украински домове и граждани ден и нощ в агресивната война на Путин.

Снимките и видеоклиповете показват десетки безпилотни летателни апарати в различни етапи на производство. Заводът в зоната "Алабуга" край град Елабуга се смята за едно от ключовите съоръжения на руската отбранителна промишленост и вече многократно е бил обект на удари от украински дронове. Въпреки щетите производството продължава, а според съобщенията дори се разширява: Украйна отново атакува дома на руския модел на дроновете "Шахед" (ВИДЕО).

😡 Russia reveals drone production facility in Alabuga — hundreds of Shaheds being prepped for attacks



For the first time, Russia has shown the inside of its drone assembly plant in Alabuga, where Iranian-made Shahed-136 (known in Russia as “Geran-2”) drones are assembled and… https://t.co/lUNOFY8YC1 pic.twitter.com/zP84psD3dh — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2025

Държавният телевизионен канал „Звезда“ публикува репортажа. Видеото показва млади хора на работа - споменава се, че в завода идват дори ученици от местен колеж, както и деветокласници. "Стотици машини, хиляди работници и накъдето и да погледнеш, навсякъде има млади хора. Момчета и момичета работят тук, а също така учат тук в колежа, създаден от същите хора, които са организирали производството на „Геран“. Те канят тук ученици след 9-и клас, а след колежа ги канят в завода", казва водещият на програмата, цитиран от опозиционния Telegram канал ASTRA.

В друг видеоклип пък се вижда как руски дронове се изстрелват от пикапи Dodge Ram 1500 - превозни средства, които изглеждат американско производство и може би са получени в нарушение на западните санкции. Този мобилен метод за изстрелване сигнализира за преминаване към по-бързо и по-гъвкаво разгръщане.

Още: Руски обстрел върху жилища и газопровод в Украйна (СНИМКИ)

Russian media are also publishing footage of Shahed launches from pickup trucks and stationary catapults at a specially equipped airfield. https://t.co/DqsO0eJCf0 pic.twitter.com/iPjXoCom0i — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2025

Припомняме, че началникът на Щаба за планиране и командване на германското министерство на отбраната генерал-майор Кристиан Фройдинг оцени на 19 юли, че Русия планира да увеличи още повече капацитета си за производство на безпилотни летателни апарати. Целта - да изстреля 2000 дрона в рамките на един нощен удар срещу Украйна.

Между януари и май 2025 г. Русия рядко изстрелва повече от 200 дрона на нощ, но след това увеличава максималния брой на изстреляните дронове за една нощ от 250 в края на май до над 700 в началото на юли. Използването им нараства средно с 31% месечно през юни и юли 2025 г. ISW оценява, че Русия може да бъде в състояние да изстрелва до 2000 дрона за една нощ до ноември 2025 г., ако настоящата тенденция на нарастване на използването на безпилотни машини се запази. Руските сили вероятно няма да могат да поддържат такива големи ударни пакети всяка нощ, но може би ще редуват масирани удари с по-малки атаки, както е сега. Западните инвестиции в разработването и производството на украински дронове прехващачи остават от решаващо значение за способността на Украйна да противодейства на мащабни руски ударни пакети и да защитава цивилното си население.

Ето каква мощна атака извърши за поредна нощ Руската федерация: Русия удари Украйна с 450 дрона и ракети. Град, далеч от фронта, преживя най-масираната атака (ВИДЕО).

Междувременно вече се задават въпроси в украинските канали защо Украйна не порази директно "Алабуга", за да спре всичко това. Заводът се намира обаче на около 1200 км от границата, което означава, че украинските дронове ще трябва да намалят полезния си товар, за да прелетят толкова дълго разстояние. Икономическата зона е и на огромна площ, така че това също създава предизвикателства.

На този фон - Зеленски нареди рязко увеличаване на поръчките за дронове. Новите договори ще бъдат подписани тази седмица. Украинският президент е разпоредил на главнокомандващия на въоръжените сили Олександър Сирски, министъра на отбраната Денис Шмигал и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров да увеличат покупките на безпилотни самолети и да отпуснат допълнително финансиране за тази цел.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

На същото ниво остава военната активност на фронта в Украйна, отчита Генералният щаб на украинската армия. На 20 юли е имало 154 бойни сблъсъка, което е същият брой като в предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 111 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с една по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 12 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5978 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 270 снаряда нагоре. Руската армия е използвала 3316 FPV дрона "камикадзе", което е с около 540 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Още: Москва за поредна нощ разбра какво причинява Путин на Украйна, НАТО вижда руско-китайска атака до 18 месеца (ОБЗОР-ВИДЕО)

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 46 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 17 атаки на руснаците. На второ място по интензивност на боевете всъщност е направлението в Курска област на Русия и Сумска област на Украйна с 23 руски пехотни нападения, а в Лиманското направление са станали 20 сражения за денонощието. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Геолокализирани кадри, публикувани на 20 юли, показват, че украинските сили наскоро са напреднали в източната част на Кондратовка, северно от град Суми, и продължават да изтласкват руснаците там. Според някои украински канали селището дори вече е върнато изцяло под контрола на ВСУ. Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" украинците продължават да "се опитват" да си връщат позиции в селото и в покрайнините му.

Sumy region: Ukrainian forces have recaptured Kindrativka. pic.twitter.com/OkByAwS8I9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2025

Геолокализирани кадри показват също, че украинските сили нанасят удари по руснаците южно от Яблуновка, т.е. североизточно от град Суми, което показва, че руските сили наскоро са превзели селището.

425th Skala Regiment shells Russian soldiers in a treeline South of Yablunivka, Sumy Oblast@GeoConfirmed @UAControlMap



51.131061, 34.968180 (0-1:01)

src: https://t.co/pMF1OzRS8t pic.twitter.com/mYLHXsYCCq — Bielitz (@Bielitzling) July 20, 2025

Руснаците напредват и в Лиманското направление - северозападно от Липово, което е северно от град Лиман. От този сектор от фронта се появи видео, на което се вижда как двама сержанти от 107-и батальон на 63-а бригада на украинската армия залавят седем руснаци в Серебрянската гора. Първоначално те отказват да се предадат и се скриват в укрепление, но това не ги спасява.

Two sergeants from the 107th Battalion of the 63rd Brigade captured seven Russians in the Serebryansky Forest. They initially refused to surrender and holed up in a fortification—but that didn’t save them. pic.twitter.com/sw35f13qNi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2025

Силите на Путин имат напредък и в Новопавловското направление - в източната част на Зелени Хай. Това е най-западната точка на настъплението на руските сили по административната граница на Донецка с Днепропетровска област, като се намира югозападно от Новопавловка (тя е в Днепропетровска област).

Потвърдено е връщане на украински позиции в централната част на Олександро-Калиново, северозападно от град Торецк в едноименното направление и южно от Константиновка. Селището се намира на юг от Яблуновка, където руснаците настъпват на изток - към язовира Клебан Бик.

Още: WSJ: Европа втвърдява тона към Путин. Ред е на Вашингтон

В Константиновското направление руското министерство на отбраната съобщи, че е "освободено" селището Белая Гора, северно от Торецк, тръби "Два майора", но без доказателства. И добавя: "В Северското направление противникът пише, че руските въоръжени сили са напреднали по горските пояси южно от Верхнокаменско. Водят се бойни действия. Югозападно от Покровск руските въоръжени сили са напреднали западно и северно от Котляровка - в посока Муравка - по посока на границата на Днепропетровска област. В близост до самия Покровск се водят сражения в района на Зверево и Белгийка. Провеждат се действия за обкръжаване на Мирноград от североизток. Продължават тежките боеве", твърди руският канал.

Украинският Telegram канал "Офицер+", който е поддържан от лейтенант с позивна "Алекс", обръща внимание на ситуацията в новия участък на пробива на руснаците в Харковска област. Става въпрос за зоната между Купянското и Вовчанското направление, които силите на Путин искат да обединят, достигайки при Велики Бурлук. Там те са превзели селището Милово, което е на границата с Русия. Опитват се обаче да развият успехите си и са навлезли вече в Чугунивка и Амбарно, предупреждава украинският канал.

"По-нататъшното настъпление на руснаците в момента е проблематично, те не могат да се закрепят, но самият факт на подобна ситуация не е бъзик", казва "Офицер+"

Още: The Telegraph: Призивът на Запада за солидарност с Украйна никога не е звучал толкова неубедително

Дронове пак полетяха към Москва, удар и по Ростов

Тази нощ Ростовска област е била атакувана от безпилотни летателни апарати - избухнал е пожар на железопътна гара в едно от населените места. Изпълняващият длъжността областен управител Юрий Слюсар пише в канала си в Telegram, че руската противовъздушна отбрана отблъсква нападението над региона. Според него са свалени дронове в Новошахтинск, Шахти и Новочеркаск.

"В село Каменоломни в Октябърски селски район покривът на сградите на железопътната гара се запали заради паднали отломки от дрон. Трима души са били евакуирани от контролния център. По предварителни данни - никой не е пострадал", добавя Слюсар. Според руските канали Каменоломни е голям железопътен възел. В това населено място се е запалил и магазин за цветя - там били изпратени пожарникари.

A drone strike hit the dispatch building at the Kamennolomni railway station in Russia’s Rostov region late yesterday evening. pic.twitter.com/MBTqBAODZT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 21, 2025

Поредното прекратяване на работата на московските летища "Шереметиево", "Домодедово" и "Жуковски" имаше през нощта. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава за сваляне на поредна серия дронове, атакували руската столица - общо 18. В многоетажна сграда в село Киевски е възникнал малък пожар, който скоро след това е бил потушен. Службите за спешна помощ работят на местата, където са паднали отломки, съобщава прокремълският канал BAZA.

През изминалата нощ, от 23:20 ч. московско време на 20 юли до 07:00 ч. московско време на 21 юли, системите за предупреждение за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 74 украински безпилотни летателни апарата, твърди руското военно министерство. От тях най-много са над Московска област - 23, включително 15, летящи към Москва. Други 14 са били свалени над Курска област, 12 - над Ростовска област, по 10 - над Брянска и Калужка област, 4 - над Тулска област, един - над Липецка област.

Припомняме, че през тази година руските летища изпитват значителни смущения в работата си, причинени от атаки на украински дронове. Стотици полети бяха забавени през последните нощи и се създаде истински хаос по московските летища.

Още: Нови удари с дронове по Киев и Харков (ВИДЕА)