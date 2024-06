Звезда на Лудогорец се бунтува: Обещаха ми, че ще ме пуснат да си тръгна

26-годишният футболист говори пред „JoySports“ като заяви, че преди време е провел разговор с шефовете на Лудогорец. В него те са го уверили, че щом отборът спечели титлата на България те ще го продадат зад граница. За момента обаче това изглежда малко вероятно, тъй като преди дни спортният директор на „орлите“ Георги Караманджуков обяви, че изходящите трансфери в тима са стопирани.

“I sat down with them and they promised me that when I help them to win the league again, they will let me go. I hope they keep their word.”



