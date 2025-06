Ново ужасно "подобрение" прави руските "Шахед"-и още по-унищожителни (ВИДЕО)

Руските модификации и подобрения на иранските дронове "Шахед", които режимът на аятолах Хаменей предостави щедро на руския диктатор Владимир Путин още в началото на пълномащабната война в Украйна, стигнаха до ново ниво. Според редица съобщения в различни канали в Телеграм и в микроблог мрежата "Х", вече има "Шахед"-и (руското име е "Геран"), които съдържат неизвестна запалителна течност.

⚠️Ukrainian military warns that recent Shahed drones attacking Kyiv were equipped with warheads containing a viscous flammable liquid. These enhanced drones pose a serious fire risk. pic.twitter.com/8zPzoJjrn6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2025

Първоначалните данни са, че въпросната течност е много лесно запалима, обаче пламъците, предизвикани от нея, се гасят много трудно. Не става дори ако се хвърля пясък върху огъня. Освен това, вече е отчетено, че дронове "Шахед" са оборудвани с китайска защитена 8-канална GPS антена, предназначена да устои на украинските системи за електронно заглушаване.

Russians have started adding a viscous liquid to Shaheds that burns even when mixed with sand.



Additionally, the Shaheds have been spotted with a Chinese protected 8-channel GPS antenna designed to resist Ukrainian electronic warfare systems. pic.twitter.com/jFGOpKIMqf — WarTranslated (@wartranslated) June 23, 2025

Още от септември, 2025 година, Русия може да почне да изстрелва по 700 дрона клас "Шахед" дневно. Това заяви един от известните украински командири Денис Ярославски. Според него, напълно възможно е тогава градове като Киев и Харков да стават цел на по 300-400 дрона "Шахед" при една атака (останалите ще отиват към други цели) - Още: Украйна и НАТО тестват система за отбрана срещу едно от най-страшните руски оръжия (СНИМКИ)

Starting September, Russia could launch up to 700 Shaheds per day, warns Ukrainian Ground Forces officer Yaroslavskyi. “We may see 300–400 drones hitting cities like Kharkiv or Kyiv every other day. Most will hit targets,” he told RBC-Ukraine. pic.twitter.com/4RgEnZcRZJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 23, 2025