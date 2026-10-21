Европрокуратурата даде на съд кмета на Петрич за предполагаема измама с евросредства

Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт срещу кмета на Петрич Димитър Бръчков от ГЕРБ за предполагаема измама с европейско финансиране по съвместен проект между България и Гърция. Бръчков, който управлява общината от 2015 г., е обвинен във връзка с изграждането на музей, посветен на историята на града и региона.

Проектът стартира през 2016 г. с цел да представи общото културно наследство на двете държави. Близо 650 000 евро от бюджета му са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие.

Сред предвидените дейности е ремонтът на бивш военен лагер в Петрич и превръщането му в музей. Според Европейската прокуратура обаче кметът е укрил обстоятелството, че оригиналните военни казарми са били разрушени още преди началото на ремонтните дейности. Още: Голям пожар избухна в Петричко

Вместо да бъдат рехабилитирани съществуващите сгради, на тяхно място са построени нови. Според обвинението това противоречи на условията за допустимост на разходите по програмата, тъй като европейското финансиране е било предназначено за рехабилитация, а не за ново строителство.

Бръчков отрича нарушения

Обвинението срещу кмета е повдигнато през март 2025 г., а сега делото вече влиза в съда.

Още тогава Бръчков заяви, че не е извършил нарушение и че се гордее с построяването на музея. По думите му средствата са били разплатени от управляващия орган в Гърция, без да бъдат установени нарушения, а проблемът бил свързан единствено с административната процедура. Още: Наводнения, паднали дървета и населени места без ток: Резултатът от пороите и вятъра в Южна България (ВИДЕО)

Ако бъде признат за виновен, кметът може да получи наказание от две до осем години лишаване от свобода.

От Европейската прокуратура подчертават, че Бръчков се смята за невинен до доказване на противното от компетентния български съд.

Акции и срещу други кметове

Делото срещу кмета на Петрич идва на фона на полицейски акции срещу местната власт в други две общини. В последните дни бяха предприети действия срещу кметовете на Сунгурларе и Белица, и двамата от ДПС.

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов беше арестуван при акция на ГДБОП и ДАНС, а в Белица Радослав Ревански беше изведен с белезници от сградата на общината след операция на ГДБОП и МВР.