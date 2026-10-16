Войната в Иран:

Мечка се разхожда в Сандански

16 октомври 2026, 12:20 часа 1135 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Мечка се разхожда в Сандански

Община Сандански обяви, че в района над Зоокът – Сандански е забелязана мечка. За случая са уведомени - РИОСВ- Благоевград, Държавно горско стопанство – Сандански и Районно управление – Сандански.

От общината призоваха гражданите да бъдат внимателни и временно да избягват разходки в посочения район.

Местните власти напомнят, че при забелязване на мечката или непосредствена опасност всеки може да подаде сигнал на телефон 112, като посочи възможно най-точно местоположението си. 

Още: Телефон спаси дете от нападение на мечка

Припомнят се и основните инструкции при среща с мечка:

  • Запазете спокойствие. Не бягайте, не викайте и не правете резки движения.
  • Не приближавайте животното, включително за снимки, и не се опитвайте да го храните или прогонвате.
  • Говорете спокойно. Ако мечката стои на място, отдалечете се бавно встрани, като я държите в полезрението си и ѝ оставите свободен път.
  • Ако животното тръгне към Вас, спрете и запазете спокойствие. Не хуквайте да бягате.
  • Дръжте децата близо до себе си, а малките деца вземете на ръце.
  • Не приближавайте мечета и никога не заставайте между тях и майка им.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Още: Мечки в Софийско: Две животни атакували туристи в палатка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сандански Мечка
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Благоевград
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес