Мечка се разхожда в Сандански

Община Сандански обяви, че в района над Зоокът – Сандански е забелязана мечка. За случая са уведомени - РИОСВ- Благоевград, Държавно горско стопанство – Сандански и Районно управление – Сандански.
От общината призоваха гражданите да бъдат внимателни и временно да избягват разходки в посочения район.
Местните власти напомнят, че при забелязване на мечката или непосредствена опасност всеки може да подаде сигнал на телефон 112, като посочи възможно най-точно местоположението си.
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Припомнят се и основните инструкции при среща с мечка:
- Запазете спокойствие. Не бягайте, не викайте и не правете резки движения.
- Не приближавайте животното, включително за снимки, и не се опитвайте да го храните или прогонвате.
- Говорете спокойно. Ако мечката стои на място, отдалечете се бавно встрани, като я държите в полезрението си и ѝ оставите свободен път.
- Ако животното тръгне към Вас, спрете и запазете спокойствие. Не хуквайте да бягате.
- Дръжте децата близо до себе си, а малките деца вземете на ръце.
- Не приближавайте мечета и никога не заставайте между тях и майка им.
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