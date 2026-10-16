Мечка се разхожда в Сандански

Община Сандански обяви, че в района над Зоокът – Сандански е забелязана мечка. За случая са уведомени - РИОСВ- Благоевград, Държавно горско стопанство – Сандански и Районно управление – Сандански.

От общината призоваха гражданите да бъдат внимателни и временно да избягват разходки в посочения район.

Местните власти напомнят, че при забелязване на мечката или непосредствена опасност всеки може да подаде сигнал на телефон 112, като посочи възможно най-точно местоположението си.

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Припомнят се и основните инструкции при среща с мечка:

Запазете спокойствие. Не бягайте, не викайте и не правете резки движения.

Не приближавайте животното, включително за снимки, и не се опитвайте да го храните или прогонвате.

Говорете спокойно. Ако мечката стои на място, отдалечете се бавно встрани, като я държите в полезрението си и ѝ оставите свободен път.

Ако животното тръгне към Вас, спрете и запазете спокойствие. Не хуквайте да бягате.

Дръжте децата близо до себе си, а малките деца вземете на ръце.

Не приближавайте мечета и никога не заставайте между тях и майка им.

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