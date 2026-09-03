Ситуацията в Струмяни: Още без вода, влаковете вървят, но с 15 км/ч

Влакове вече преминават през пострадалото от наводнение село Струмяни. Все още там има проблеми с водоподаването - потвърждение има от местния кмет, който поясни, че се използва само минерална вода, но влакът от Кулата до София вече е преминал. Генчо Мирков, ревизор от НКЖИ, предупреди пред БНТ, че има компроментиран участък от почти 1,5 километра, където влаковете ще се движат със само 15 километра в час.

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Отделно - по думите на Мирков, прелезът при гарата в Струмяни още не е възстановен и затова там служители на НКЖИ ще регулират движението ръчно.

Кога точно ще се възстанов водоподаването - чака се втора проба, след като първите проби са били положителни. Вероятно до края на седмицата водоподаването ще бъде възстановено в нормален обем. Вчера, 2 септември, Министерският съвет отпусна още 9000 литра вода за Струмяни от Държавния резерв.

Емил Илиев, кмет на село Струмяни, призна, че все още продължава почистване на пътища от кал и свлачища - вече десетина дни след наводнението. Всички мостове по протежението на река Шашка обаче работят. Водата от река Шашка вече тече в коритото си, добави той. От 3 дни улиците в Струмяни се мият, предстои и дезинфекция под опеката на РЗИ-Благоевград. Вече няма бедстващи семейства в селото, предстои изпомпване на вода от последните две пострадали къщи, каза още кметът. Той пак повтори, че на селото са нужни доброволци, за да бъде напълно възстановено.

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