От над 30 години не е имало подобно водно бедствие: Десетки къщи са засегнати от наводнението в Струмяни

Към момента засегнатите къщи от наводнението в Струмяни са 12. Това обяви кметът на селото Емил Илиев пред bTV. Създадена е организация за описване на щетите към момента, така че когато се определят всички щети, тогава ще се каже в каква посока може да се отиде като обезщетение на хората и подпомагане. Още: Все още няма следа от изчезналия мъж след голямото наводнение в Пещера

По думите му винаги е имало малки наводнения, но в последните 33 години не е имало подобно водно бедствие.

От началото на водната стихия няма водопадаване. Към края на деня се очаква селото да има вода.

Бедствено положение

Снимка: БГНЕС

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Припомняме, че бедствено положение обявиха и в община Струмяни, след като бурята предизвика две приливни вълни. Наводнени са къщи и улици. Стигна се до евакуация на хора.

Повече от 18 часа ситуацията в община Струмяни остава тежка. Седем души са евакуирани от домовете им. Няколко населени места са без ток и вода, след като ураганният дъжд и свлачищата са скъсали главния водопровод. ЖП линията е прекъсната, компрометирани са мостове и пътища.

Цял ден стотици пожарникари, горски и доброволци чистиха тонове кал от Струмяни. Включиха се и военни.

Около 23 часа снощи в Струмяни започва силна буря. Малко след това реките Шашка и Злинска излизат от коритата си. Две приливни вълни помитат всичко по пътя си в ниската част на селото.

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