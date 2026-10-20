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"Като ме видя, че съм много слабичка, и не ме закачи": Баба Яна от село Лиляново разказа за близка среща с мечка

20 октомври 2026, 9:27 часа 1124 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
"Като ме видя, че съм много слабичка, и не ме закачи": Баба Яна от село Лиляново разказа за близка среща с мечка

"В нивата бях и най-случайно погледнах нагоре. И гледам - мечка. Замръзнах така и край. Като ме видя, че съм много слабичка и не ме закачи", разказа в сутрешния блок на БНТ за срещата си с мечка баба Яна от село Лиляново, община Сандански. Мечката е забелязана на 50 метра от селото, а жената продължи разказа си:

"Тя ме гледа и аз я гледам, после не я видях накъде отиде", добави още възрастната жена. Тя заяви, че не се страхува от мечката и каза, че пак излиза и пак си ходи в нивата.

"Тук са я видели - там са я видели"

Управителят на зоокъта в Сандански Георги Каменаров коментира в сутрешния блок на националната телевизия, че сигнали за мечката идват от различни посоки. 

"Тук са я видели, там са я ведели, без мече. Животното обикаля в района и не си отива. И ще си остане тук, докато дойде зимата", прогнозира той. 

По думите му има възможност, ако мечката бъде установена, да бъде заловена. "Наскоро в Родопите бяха преместени две мечки далеч от населените места. И тук може да се направи нещо, ако възникне проблем", смята той.

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Според него обаче липсата на храна в планината и сушата това лято са принудили много животни да тръгнат в низините и да търсят храна. ОЩЕ: Мечка се разхожда в Сандански

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Сандански Мечка
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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