Двуцифрен ръст на резервациите: Банско ще е пълно по празниците

Засега перспективите за силен зимен сезон са добри, а българските зимни курорти привличат все повече чуждестранни туристи.

Според туроператорите най-активни са пазарите от Балканите, Великобритания и Израел, а сред най-предпочитаните дестинации остават Банско и Боровец.

Банско е готово да посрещне любителите на зимните и ски спортове в курорта. По улиците на градчето засега е тихо и спокойно, но картината ще се промени само след няколко седмици. Предварителните резервации бележат двуцифрен ръст, а туристическият бранш се готви, за да посрещне един от най-натоварените периоди в годината.

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„През периода на Коледа сме изцяло запълнени. Вече базата е запълнена. Може би края на октомври, по-скоро средата на октомври, базата беше разпродадена“, казва Митко Колев, мениджър на спа ризорт в Банско.

Все още има шанс да се намери свободно място в курорта за новогодишните празници, но само ако се побърза.

„За Нова година има свободни места още, но все пак има и време, и хората избират малко повече. Миналата година, доколкото си спомням, по-скоро тази, Банско беше изключително пълно. Толкова хора аз лично не бях виждал в Банско за новогодишните празници“, казва Митко Колев.

Интерес от конкуренти

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Освен традиционния интерес от туристи от Източна и Централна Европа, тази година от бранша отчитат изненадващ такъв и от държави, които иначе са водещи световни дестинации за ски туризъм.

„Скоро имахме посещение на туроператори от Франция, които мислят за алтернатива, в която да превърнат Банско за френските туристи, които все пак искат да пробват различен вариант, нещо ново, и така се спират на България като дестинация. Полша също е с голям интерес, както и полските туристи“, посочва Колев.

В средата на декември уикенд за двама възрастни с две деца може да се намери между 150 и 500 евро в зависимост от базата, изхранването и спа услугите на хотела. Така, въпреки засиления интерес към курорта, цените запазват нивата си от миналата година.

„На този етап по-скоро не се предвижда повишаване на цените до края на зимния сезон. Цените всички колеги са ги обявили. По-скоро имаме отделни акции, които са, да речем, „черен петък“, други промоционални оферти, ранни записвания и т.н., та повече нещата са с облекчение към госта насочени“, казва Митко Колев.

Безопасността на туристите през зимния сезон е сред приоритетите на местната власт в Банско. Затова и тази седмица в Пирин се проведе мащабно тактическо учение за търсене и спасяване при авиопроизшествие.

„Аз съм уверен, че туристите ще бъдат в една безопасна среда заради опита, който имаме от миналите сезони. Подготовката на всички тези институции и техните екипи, които сме наблюдавали през годините, виждали сме професионализма на всички. Очакваме зимния сезон с нетърпение, хората ще бъдат в безопасност и ще могат да се насладят изцяло на престоя си в Банско“, казва кметът на Банско Стойчо Баненски, цитиран от бТВ.