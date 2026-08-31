Удължават бедственото положение в Струмяни: Трябват още доброволци

Днес изтича заповедта за бедственото положение, след което със заповед на областния управител периодът ще бъде удължен за още един месец. Това каза кметът на наводнената община Струмяни Емил Илиев в сутрешния блок на БНТ. Стана ясно, че 33 са засегнатите домакинства, които наистина се нуждаят от помощ с оглед на залетите приземни етажи, но по думите му всичките са отводнени.

Той обаче уточни, че общината се връща към нормалното съществуване, въпреки че остава много работа. "Изчистени бяха основните части от пътните артерии, за да се осигури достъп до населените места. Остава още много работа, но основното е, че къщите бяха изчистени. Възстановено беше водоснабдяването, пуснат беше тока. Беше направена организация за изчистване и измиванена улиците", каза кметът. ОЩЕ: От над 30 години не е имало подобно водно бедствие: Десетки къщи са засегнати от наводнението в Струмяни

Водата още не е годна за пиене

Той обяви, че водоснабдяването е възстановено, но продължават пробите и мониторинга върху качеството на водата.

Емил Илиев обаче предупреди, че водата все още не е годна за пиене.

Нужни са доброволци

Кметът на Струмяни обясни, че въпреки участието на армията, са нужни и доброволци и физическа сила. ОЩЕ: След ареста в Струмяни и превишаване на правомощия: Демерджиев уволни полицейски шеф