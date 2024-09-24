Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 1 МИР - Благоевград

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 1 МИР - Благоевград за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1. Росен Димитров Желязков

2. Ивайло Александров Златанов

3. Георги Запрев Динев

4. Емил Серафимов Тончев

5. Александър Иванов Мацурев

6. Стоян Костадинов Стоев

7. Борислав Райчов Миланов

8. Илиан Кирилов Георгиев

9. Никола Любенов Джингаров

10. Денис Хюсеинов Шенгов

11. Николай Бисеров Михайлов

12. Димитър Николов Чолев

13. Теодор Георгиев Тошев

14. Димитър Лазаров Урдев

15. Наташа Атанасова Стоянова

16. Йордан Георгиев Андонов

17. Георги Иванов Матеев

18. Никол Янкова Тимева-Митрева

19. Александър Николаев Петков

20. Николая Валентинова Илиева

21. Иванка Георгиева Кехайова

22. Стефан Апостолов Апостолов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.