Black Sea Game Summit превръща Бургас в столица на гейм културата

Конференция, изложбена зона с инди и утвърдени студиа, косплей състезание, концерт с музика от видео игри, пространство за настолни игри и инди заглавия – това са само част от акцентите, които очакват посетителите на Black Sea Game Summit. На 27 и 28 юни Бургас ще бъде домакин на първото издание на Black Sea Game Summit - двудневно събитие, което събира на едно място създатели на видео и настолни игри, инди разработчици, художници, гейм дизайнери, косплей артисти, стриймъри, музиканти, гейм инфлуенсъри, представители на студиа и издатели, както и българската гейминг общност.

Събитието се организира от CreaTech Bulgaria – първият клъстър на креативните индустрии в България, в партньорство с Община Бургас, като част от цялостната й стратегия за подкрепа на творческите индустрии и кандидатурата на града за културна столица на Европа през 2032 г.

Black Sea Game Summit е събитие с разнообразна програма, включваща професионални лекции от лектори от над 15 държави, изложбени зони, демонстрации на игри, косплей, музика и още. То е насочено както към професионалисти и хора, които искат да навлязат в индустрията, така и към широката публика.

Акцент в програмата е международната конференция, в която ще се включат над 20 лектори от водещи game dev асоциации, студиа и компании от България и Европа. Лекционната програма обхваща ключови теми от гейм индустрията – от политики и бизнес модели до технологии, образование и креативност.

Паралелно с конференцията, посетителите ще могат да разгледат изложбена зона с участието на компании и студиа, включително специален инди кът, в който млади и независими създатели ще представят своите игри. Публиката ще бъде сред първите, които ще имат възможност да ги тестват. Зоната ще осигури пространство за открит диалог между разработчици и геймъри, с възможности за тестване на прототипи, срещи с екипите и обмен на идеи.

Сред най-очакваните моменти на събитието е концертът с музика от видео игри от Мария Анастасова и Ивайла Тодорова от Duet Verya, проект който представя музика от фентъзи игри и филми чрез омагьосващ глас и арфа – преживяване, което ще ни потопи в светове на магия, битки и легенди чрез звук, емоция и атмосфера. Мария Анастасова (Melethiel) е добре позната на гейм общността с изпълненията си в хитовата игра Baldur’s Gate 3 (включително “Down by the River”, “Song of Balduran”, “Raphael’s Final Act”), като е носител на награда BAFTA за най-добра музика. Ивайла Тодорова (Azira) е млада арфистка, лауреат на международни конкурси, която вече има участия на престижни сцени в цяла Европа. Един от кулминационните моменти ще бъде косплей състезанието, организирано от Honest Cosplay, което ще събере най-добрите косплей творци в страната. Очаква се впечатляващо сценично шоу с костюми, вдъхновени от любими персонажи, и авторитетно жури.

По време на Black Sea Game Summit ви очаква и специална зона за настолни игри, организирана съвместно с Board Game Club Aurora - Burgas. Подгответе се за стратегически дуели в духа на Heroes III, семейни битки с Каркасон и още много настолни изненади, подходящи както за малки, така и за големи. Феновете ще имат възможност да се срещнат и с един от най-популярните български гейм инфлуенсъри - Васил Калинчев познат като xXShadowHexXx, който ще участва в специална meet & greet сесия в рамките на събитието.

Входът е свободен, но е необходима предварителна регистрация на: https://lu.ma/3jlhgby4.