Много мило, че ни предупредиха. Питахме дали в 1 часа е добре, те казаха, че е добре

"Беше много мило, че ни предупредиха – попитахме дали в 1 часа е добре, те казаха, че е добре. Опразнихме базата, за да няма наранени, освен операторите на ПВО – свалихме 14 ракети, 14 от 14, страхотно, все едно да сваляш куршуми с куршуми". Това са буквални думи на американския президент Доналд Тръмп, с които той описа иранската ракетна атака срещу американската база "Ал Удейд" в Катар. Тя беше "отговор" на американските бомбардировки по иранските ядрени обекти във Фордо, Натанз и Исфахан.

Trump:



Iran was very nice, they gave us warning. They said we’re going to shoot them. Is 1 o’clock ok?



I said it’s fine… and everybody was emptied off the base, so they couldn’t get hurt. pic.twitter.com/4mj6TLbEGm