Наздраве от Космоса: Откриха млада звезда с огромни количества алкохол

Международен екип от астрономи от САЩ, Нидерландия, Япония и други страни е открил метанол и неговите изотопи в диска от прах и газ около млада звезда, пише "Лайв сайънс", позовавайки се на публикация в сп. "Астрофизикъл джърнъл летърс". Откритието може да помогне да се разбере как сложните органични съединения, необходими за живота, са попаднали на нашата планета.

Метанолът (метилов алкохол) е ключов "градивен елемент" за аминокиселините и други органични молекули. Той е засичан и преди в протопланетни дискове, но за първи път са открити негови изотопни форми.

Учените са наблюдавали младата звезда HD 100453, намираща се на 330 светлинни години от Земята, с помощта на радиотелескопа АЛМА (ALMA, Atacama Large Millimetre Array) в Чили. Наблюденията са им позволили да изследват химичния състав на нейния диск.

Звездата HD 100453 е около 1,6 пъти по-масивна от Слънцето, поради което метанолът в близост до нея остава в газообразно състояние на по-голямо разстояние, отколкото в младата Слънчева система.

Researchers detected methanol and its isotopes around HD 100453, a young star 330 light-years away, shedding light on life’s origins. This finding enhances understanding of organic molecules in protoplanetary disks, crucial for life’s building blocks. pic.twitter.com/EArQ6owfGi