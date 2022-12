Германия: Лъжа е, че сме поръчали руски петрол, ще внасяме от Казахстан

На 5 декември Европейският съюз забрани вноса на руски суров петрол по море, но не спря доставките по тръбопроводи. Въпреки това Германия и Полша по-рано заявиха, че ще спрат вноса по нефтопроводите до края на тази година.

В интервю този вторник главният изпълнителен директор на "Транснефт" Николай Токарев заяви, че и Полша, и Германия са отправили искания за доставки на руски петрол. Той каза, че за германските рафинерии ще бъде предизвикателство да заменят всички руски количества с казахстански петрол.

#Kazakhstan is preparing to start supplying oil to #Germany through the #Druzhba pipeline.



This became known after negotiations between the head of "KazMunayGas" Magzum Myrzagaliev and the Parliamentary State Secretary of the German Ministry of Economy Michael Kellner. pic.twitter.com/9yjzvkl4r8