Руският износ на петрол се срина след санкциите на ЕС и Г-7

Bloomberg съобщи на 20 декември, че през горепосочения период общите обеми, изнасяни от Русия, са намалели с 1,86 млн. барела на ден - иначе казано, с 54%.

Количествата суров петрол, предназначени за Китай, Индия и Турция - трите държави, които се превърнаха в единствените значими купувачи на руските доставки, плюс обемите за кораби, които все още нямат крайна дестинация, намаляха средно до 2,53 млн. барела на ден, пише още изданието.

Russia's oil exports more than halved in a week after #G7 sanctions were imposed, Bloomberg reports.



In the first full week of sanctions, #Russia's marine shipments of crude oil fell by 1.86 million barrels per day. The average for 4 weeks has also fallen.