Война в Украйна: Акциите надолу, петролът, газът и златото поскъпват

Атаката на Русия над Украйна изпрати тревожни сигнали до инвеститорите по света, които веднага се отразиха на финансовите пазари и цените на стоките, като петролът премина границата от 100 долара за барел за първи път от 2014 година, а цените на газа моментално тръгнаха нагоре.

Фючърсите върху акциите в САЩ се потопиха в червено по време на предварителната търговия. Фючърсите върху индекса Dow Jones отстъпиха с 2.27%, докато тези върху S&P 500 изтриха 2.15%. Договорите върху Nasdaq Composite загубиха 2.72%, докато в същото време цената на златото в един момент достигна най-високата си стойност от една година насам, добавяйки 2.1% до 1 970 долара за тройунция. Цената претърпя лека корекция в последствие до 1 957 долара за тройунция.

Акциите на големи инвестиционни банки в САЩ отчетоха понижение по време на предварителната търговия. Книжата на Bank of America Corp, Citigroup Inc, Wells Fargo и Goldman Sachs Group Inc загубиха над 4% от цената си. Акциите на компанията за електрически автомобили Tesla отстъпи със 7.7%. Всичко това предполага, че днешната търговия на Wall Street ще провокира допълнителни разпродажби.

В същото време книжата на петролните гиганти Exxon Mobil Corp и Chevron Corp поскъпнаха респективно с 2% и 3.5%, тъй като руската атака в Украйна предизвика притеснения, че енергийните доставки в Европа могат да пострадат.

Европейските борси също потънаха в червено в резултат на събитията в Украйна, като борсовият индекс STOXX Europe 600 отстъпи с 3.9%, което е най-ниското ниво от май 2021 година.

Германският DAX намаля с 4.7%, като разпродажбите се дължат на високата зависимост на страната от енергийните доставки от Русия, както и на търговията, която германските компании имат на руския пазар. Британският FTSE 100 намаля с 2.3%.

Руската рубла загуби близо 7%, падайки до историческо дъно от 86.98 спрямо щатския долар. На фондовата борса в Москва пък се регистрират рекордни спадове от 30%, като търговията за кратко бе преустановена.

Цената на петрола тип „Брент” достигна повече от 7-годишен максимум през деня, скачайки с близо 8% до 104.02 долара за барел. Към момента на подготвяне на материала цената възлиза на 103.43 долара за барел, сочат данните на oilprice.com. Лекият суров петрол WTI поскъпва с близо 6% до цена от 97.48 долара за барел.

Цените на природния газ на на нидерландския газов хъб TTF скачат с около 50% само за ден до над 132 евро на мегаватчас, което директно отразява страховете от евентуална енергийна криза в Европа в резултат на военните действия в Украйна.

Цената на газа в България възлиза на 228 лева на мегаватчас, като нараства с над 40% само за ден, сочат данните на газов хъб „Балкан”.

Дори криптовалутите не бяха пощадени от масовите разпродажби. Пазарът на виртуални валути изтри около 100 млрд. долара за ден. Биткойн отстъпи със 7.4% за последните 24 часа, падайки до цена от 35 761 долара.

