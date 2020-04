Американските изтребители F-16 идват в България чак през 2027 г., нови данни и за цената

Министерството на отбраната на САЩ обяви споразумение на стойност 512 милиона долара с американската компания „Локхийд Мартин“ за производство на изтребители F-16 Блок 70 за Република България. Това става ясно от официално съобщение на Пентагона.

Според договора Lockheed Martin Aeronautics е получил договор за фиксирана цена на 512 004 418 долара за производство на F-16 Block 70. Договорът включва плащането на 4 185 566 предварително. Работата ще бъде извършена във Форт Уърт, Тексас и Грийнвил, Южна Каролина, и се очаква да бъде завършен до 31 януари 2027 г.В договора е посочено, че поръчката му е 100% финансирана чрез чуждестранни военни продажби (FMS) за Република България и е резултат от конкурс, провеждан от България. От страна на Пентагона, договаряща страна е Центърът за управление на ВВС, военновъздушната база Райт-Патерсън, Охайо (FA8615-20-C-6051). Веднага правят впечатление две неща. Едното е, че според официалното съобщение краят на договора за производство е предвиден чак за 2027 г.. Поне при сключването на договора от страна на България винаги е ставало дума за срокове, не по-късни от 2024 г. Другото, което прави впечатление е сумата от едва 500 млн.долара. Тук обяснението идва от американският сайт Джейнс Дифенс, цитиран от БГНЕС. Специализираната медия твърди, че тази поръчка за производство не включва двигатели и е част от общия пакет за доставка и поддръжка на Ф-16 за България, който е оценен на приблизително 1,3 милиарда щатски долара. Това означава, че вероятно ще има отделни договори за двигателите, за оборудването, за въоръжението и за обучението.Имeнно 1,3 млрд.долара или около 2,2 млрд.лв към момента на сключването на договора между САЩ и България, бяха платени наведнъж от българското правителство. Плащането бе одобрено и от парламента.Този договор предвижда производството на осем самолета F-16 Блок 70 (шест едноместни и два двуместни самолета). Пакетът включва обучение на пилоти и наземни екипажи, логистика, помощно оборудване и военна техника. На 26 юли 2019 г. 44-ото Народно събрание ратифицира договорите(LOAs) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).