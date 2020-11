Kaufland България организира благотворително lip sync предизвикателство в партньорство с Българската хранителна банка. Събраните средства ще подпомогнат дейността на неправителствената организация, която всеки месец прави възможно годни хранителни продукти с къс срок на годност да стигат до хора в нужда. Инициативата е поредна стъпка в сътрудничеството между неправителствената организация и Kaufland и е част от планираните активности на търговската верига във връзка с предстоящите коледни празници.

Всеки, който желае, може да стане част от предизвикателството с кауза, като следва няколко лесни стъпки. Да снима свое lip sync видео в изпълнение на добре познатата коледна песен „It’s the most wonderful time of the year”, която е и част от коледното видео на Kaufland, което компанията разпространи онлайн. За да участва в инициативата, всеки трябва да публикува своето видео в собствения си канал във Facebook, Instagram или TikTok, като в описанието на публикацията задължително включи и #KauflandKoleda.В lip sync предизвикателството може да се включи всеки, който желае, независимо дали има певчески талант. За целите на участието песента трябва да се изпълни само и единствено с помощта на движението на устните, без да се издава звук. Повече информация как става това може да бъде намерена тук. За всяко публикувано lip sync видео с хаштаг #KauflandKoleda в периода на кампанията търговската верига ще дарява по 10 лв.* на Българската хранителна банка. Неправителствената организация е първата в страната, която събира, складира и раздава дарени хранителни продукти с кратък срок на годност, в съответствие с всички стандарти за безопасност на храните. Чрез мрежа от партньорски организации в цялата страна храната достига до десетки хиляди нуждаещо се българи. До 2020 г. дейността на Българската хранителна банка е спасила от унищожаване над 2 000 тона храна на стойност над 5,3 милиона лева. В същото време хранително подпомагане е предоставяно на средно 20 000 нуждаещи се българи всяка година. През ноември Kaufland България дари 4,5 тона свежи плодове и зеленчуци на организацията. Дарението бе първото от планирани регулярни доставки на свежа продукция като част от дългосрочното сътрудничество между неправителствената организация и търговската верига.Всеки желаещ може да направи и индивидуално дарение в полза на Българската хранителна банка чрез SMS с текст DMS HRANA на кратък номер 17 777.