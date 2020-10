Коронавирусът удари и IТ сектора

Германската икономика е в застой поне до края на 2021 Германската икономика ще се свие повече от очакваното през 2020 г. и няма да възвърне силата си до края на 2021 г., заявиха водещи изсл... Прочети повече

&

Оборотите на създателите на софтуер, колцентровете и разработчиците през първото тримесечие на 2020 г. продължаваха да нарастват както и преди с над 20% в сравнение със същия период на предходната година. Но през второто тримесечие този ръст внезапно падна на 5,7%, а вероятно данните за третото ще покажат дори спад.Общо 277 фирми от IT сектора в България са получили одобрение по програмата 60/40 за субсидирана заетост за периода април - юни 2020 г., показват данни за програмата. Субсидията за периода е почти 3 млн. лева, като са подпомогнати заплатите на над 4700 души.IT компаниите, одобрени по програмата, са в 26 населени места, сред които в София има 153 компании, във Варна – 18, в Бургас - 11, в Русе – 8, а в Пловдив - 7 компании. Две трети от фирмите, включили се в схемата 60/40, са микропредприятия с под 9 души служители, а останалите са малки и средни компании. Сред всички тях има и немалко такива, които работят само на българския пазар. Те са 45 софтуерни фирми с общо 902-ма служители. Заявените и одобрени за тях субсидии са за около 400 работни места. Засега дъщерните компании на големите световни софтуерни и хардуерни гиганти, големите контактни центрове, базирани в България, телекомите и ISP, оператори на хостинг и центрове за данни не са се възползвали от субсидии. При това в този сектор става въпрос за възнаграждения, които са неизмеримо по-високи, отколкото навсякъде другаде. Средната работна заплата в този сектор от икономиката би достигнала 3350 лв. през март. Но с настъпването на пандемията неизменно пада. Тя стана 3267 лв. през април, 3230 през май, а през юни бележи леко повишение до 3312 лв. Според анализ на консултантската компания CBN Pannoff, StoytcheffCo има големи ползи за държавата от субсидирането в IT сектора, защото едно работно място там осигурява средно 15 000 лева данъци за бюджета, а специално при софтуерния бизнес дори 24 244 лв. По този начин субсидията от 3 млн. лв. дава възможност на работодатели на 6800 човека да осигурят на бюджета възможност за приходи от 102 млн. лв.Според проучване на “Телерик Академия” сред 70 технологични компании в България бизнесът обаче очаква раздвижване. 96% от IT компаниите очакват ръст на бизнеса си до 12 месеца, а от тях 36% вече бележат растеж. 43% предвиждат това да се случи до 6 месеца, а 17% - в рамките на година. Въпреки пандемията близо 70% инвестират в обучения и надграждане на уменията на служителите си. Същевременно 77% от компаниите са запазили възнагражденията на служителите си непроменени, а 1% от тях дори са ги увеличили в периода от март до септември. 12% споделят, че бюджетите им са все още в процес на преразглеждане, а едва 8% са ги редуцирали. 13% предвиждат увеличение на новите назначени.