Lidl Plus – първото мобилно приложение за лоялност на Lidl e вече в България

Специални оферти, атрактивни отстъпки и още много предимства – всичко на едно място в телефона на клиента и по всяко време предлага Lidl Plus – първото мобилно приложение за лоялност на Lidl. Потребителите на приложението ще могат да се възползват от допълнителни предимства, надграждащи всички останали промоции и отстъпки, които веригата традиционно предлага в магазините си. Приложението е в отговор на потребителските нагласи за по-лесно, бързо и удобно пазаруване.

„Lidl Plus е нашият първи подарък за клиентите по повод 10-та годишнина нa Лидл България, с който искаме да им благодарим, че сме заедно. Lidl Plus се отличава не само с дигиталния, удобен за ползване формат, но и с това, че не оставя пластмасов отпечатък в природата. To дава още една възможност на клиентите да оптимизират бюджетите си, да облекчат домакинствата си, особено в този труден период, през който преминаваме. Целта ни е да развиваме приложението във времето, като го адаптираме към навиците за пазаруване на всеки отделен потребител, така че да бъде оптимално полезно и релевантно за него“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Основните предимства, които Lidl Plus предоставя при старта си в България, включват: