Ще връщат ли евросредства фирми, участвали в строителството на "Турски поток"?

Според информацията, базирана на официални отговори от Министерството на икономиката на въпроси на сайта за разследваща журналистика, "решенията за определяне на финансови корекции бяха предоставени на Софийска градска прокуратура с писмо изх. N 12-00-121/15.09.2020 г. във връзка с пр.пр. N 10110/2020 г.". Но авторът на статията в "Биволъ" Николай Марченко се усъмнява, че сигналите можело да са регистрирани със задна дата, защото през есента и в края на 2020 година гражданско движение "БОЕЦ" започна акции срещу строителството на газопровода, който премиерът Бойко Борисов нарича "Балкански поток" и опитва да налага това име.В края на ноември "Биволъ" съобщи за множество нарушения при строежа, главно данъчни и трудови. Заедно с "БОЕЦ" и журналистическия проект Bird.bg, сайтът подаде сигнали до Европейската комисия, ОЛАФ и главния прокурор на ЕС Лаура Кьовеши.От официалната информация, подписана от главния директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Илияна Илиева, става ясно, че: "В Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и қонкурентноспособност" 2014-2020 е постъпило писмо вх. NNo 12-00-121/29.01.2020 г. от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз”, с което Одитният орган препоръчва предприемане на коригиращи мерки във връзка с резултатите от извършени проверки". Съгласно условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" на ОПИК 2014-2020, при одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, "се поканват да представят в 10-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи". Изискано е да се представят документи от НАП, че фирмите нямат данъчни задължения. Обаче посочените 7 дружества са представили всички изискуеми документи на етап договаряне, включително и Удостоверения от Националната агенция за приходите за липса на задължения, с което същите са отговорили на изискванията за бенефициент и съответно управляващият орган на ОПИК е сключил с тях административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва: – АДПБФП NNo BG16RFOP002-3.001-0252-C01 с бенефициент „Верда 008″ ЕООД;– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0148-C01 с бенефициент „ТК дрийм билд” ЕООД;– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0151-C01 с бенефициент „ТК билд“ Еоод;– АДПБФП NNo BG16RFOP002-3.001-0099-C01 с бенефициент „КВП-Груп” ЕООД; – АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0690-C01 с бенефициент „КВП-Консулт” ЕООД; – АДПБФП Ne BG16RFOPO02-3.001-0727-СО1 с бенефициент „Амбър ойл” ЕООД;– АДПБФП No BG16RFOPO02-3.001-0795-C01 с бенефициент „Научно-технически съюз по строителство-Консултинженеринг” ЕООД.Според Илияна Илиева, по "всички регистрирани сигнали за нередности бяха извършени внезапни проверки на място, както и документални проверки". Резултатите от проверките по сигналите за нередности са обективирани в доклади до Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и са приключили с регистриране на нередности и издаване на решения за определяне на".Засега парите не са върнати, тъй като има обжалвания в административен съд и производствата още не са приключили. Колко пари търси държавата по всеки от европроектите - вижте в статията на "Биволъ"