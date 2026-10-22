Дъжд, мокри завои и първи впечатления: Тествахме LEPAS L8 преди идването му в България

Първото ми по-сериозно запознанство с LEPAS L8 се случи на мокър асфалт. Дъждът съпътстваше тестовете ни в китайския град Уху и даде възможност да проверим поведението на автомобила при по-неприятни условия. За марка, която тепърва ще търси доверието на българските шофьори, това беше добра възможност да покаже какво може отвъд дизайна и списъка с екстри. А най-силното ми впечатление дойде именно зад волана.

Тестовете са част от LEPAS Global Elegant Lifestyle Week 2026, която събира в Уху журналисти, партньори и собственици на автомобили от различни държави под мотото “Together in Elegance”. Международната програма включва и 2026 Chery Ecosystem Conference, както и Chery International User Summit 2026. За нас това е възможност да видим не само автомобилите, но и производствената и технологичната база зад новата марка.

Стабилността, която се усеща в завоя

По време на тестовете изпробвах моделите L4, L6 и L8, като най-много внимание отделих на последния. Именно с него LEPAS, част от групата Chery, планира да стъпи на българския пазар през първата половина на 2027 г.

При L8 най-силно ме впечатли сцеплението. При по-висока скорост и по-рязко влизане в завой на мократа настилка автомобилът остана стабилен и следваше зададената траектория, без да усетя поднасяне. Това беше моментът, в който първоначалното любопитство към непознатата марка се превърна в доста по-сериозен интерес.

Разбира се, тези впечатления са от конкретните условия на организирания тест. Но усещането за предвидимо поведение е едно от най-ценните неща, които автомобилът може да даде на човека зад волана - особено когато вали.

Какво стои зад волана и под капака

За plug-in хибридния L8 производителят посочва максимална мощност от 205 kW, или приблизително 279 к.с., и 365 Нм въртящ момент. Заявеното ускорение от 0 до 100 км/ч е 7,9 секунди.

Концепцията е позната: електрическо придвижване за ежедневните маршрути и бензинов двигател за по-дългите пътувания. LEPAS разполага с до 90 км електрически пробег и до 1300 км общ пробег с гориво и заряд. Това, разбира се, са данни на производителя, които не сме проверявали в рамките на теста - стойностите и оборудването за България предстои да бъдат потвърдени.

Интериорът също заслужава внимание

Купето беше другата част от L8, която ми направи силно впечатление. LEPAS се позиционира като премиум марка на Chery Auto за електрически и plug-in хибридни автомобили, а интериорът ясно показва тази амбиция. Дизайнът и оборудването създават усещането, че компанията иска да се конкурира и с атмосферата в автомобила, а не само с техническите показатели.

L8 е петместен SUV с междуосие от 2,80 метра. Сред удобствата са 13,2-инчов вертикален централен екран, панорамен покрив, отопление и вентилация на седалки, както и масажна функция за предния пътник. Предвидени са също камери за обзор около автомобила и системи за автоматично и дистанционно паркиране, които зависят от версията и пазара.

След тестовете на L4, L6 и L8 най-ясно в съзнанието ми остана съчетанието между впечатляващ интериор и стабилното поведение, което усетих на мокрото трасе. За окончателна оценка ще са нужни повече километри, включително по българските пътища. А за купувачите решаващи ще бъдат и цената, гаранцията и сервизната мрежа. Първата среща с L8 обаче даде достатъчно причини да очакваме с интерес появата му у нас.