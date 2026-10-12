Нова автомобилна марка идва в България: LEPAS показва първия си концептуален модел

Автомобилната марка LEPAS от групата Chery Auto планира да навлезе на българския пазар през първата половина на 2027 г., като първият ѝ модел у нас ще бъде L8. Преди това компанията ще представи първия си концептуален автомобил на международно събитие в Китай. В програмата от 18 до 24 октомври ще участват журналисти, собственици на автомобили и партньори от различни държави, включително представители на български медии.

Световна премиера на 22 октомври

Концептуалният автомобил ще бъде показан на 22 октомври в град Wuhu. Заедно с него LEPAS ще представи и второто поколение на своя дизайнерски език Leopard Aesthetics, който ще очертае посоката за бъдещите модели на марката.

Премиерата е част от първото издание на LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, организирано в рамките на Chery International User Summit 2026. Сред участниците ще бъде и представител на Actualno.com.

Електрическият L6 на изпитание по пътищата на Китай

Един от основните акценти в програмата е продължителен тест на изцяло електрическия LEPAS L6 EV. Маршрутът започва от Шанхай, преминава през района на езерото Qiandao и завършва във Wuhu.

Градски улици, магистрали и планински пътища ще дадат възможност на журналистите и потребителите да оценят поведението на автомобила, комфорта и технологиите му при различни условия.

Предвидени са също тестове на моделите L4, L6 и L8, както и демонстрации на системи за автоматично паркиране, дистанционно паркиране и паркиране тип „valet“ в подбрани сценарии.

С L8 към българския пазар

LEPAS определя себе си като премиум марка за автомобили с електрическо и хибридно задвижване. Според компанията настройките на шасито на L8 във версията с plug-in хибридно задвижване са доработени от европейски професионален екип с оглед на разнообразните пътни условия на континента.

Именно L8 ще постави началото на присъствието на марката в България. Предстоящото събитие ще даде възможност на българските журналисти да се запознаят с автомобилите и плановете на LEPAS преди обявеното пазарно навлизане през първата половина на 2027 г.