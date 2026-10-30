Слизаш от колата, а тя паркира сама: Какво показаха LEPAS в Китай

Намираш свободно място, автомобилът се побира, но за отваряне на вратата почти не остава пространство. Това е един от всекидневните проблеми, за които LEPAS демонстрира технологично решение в китайския град Уху. По време на международната седмица на марката имахме възможност да се запознаем със системи, които позволяват на водача да слезе преди паркирането, а в определени условия - и да повика автомобила през телефона си.

Демонстрациите бяха част от първото издание на LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, проведено от 18 до 24 октомври в рамките на Chery International User Summit 2026. Под мотото "Together in Elegance" програмата събра журналисти, партньори и потребители от различни държави, включително и представител на Actualno.com. Според организаторите над 300 участници са се включили в тестовете и технологичните демонстрации.

Първо слизаш, после автомобилът паркира

Една от показаните функции е EPA. Водачът избира и потвърждава паркомясто от централния екран, след което може да излезе и да затвори вратите. Автомобилът изпълнява маневрата и се заключва автоматично. Практическата полза е ясна: отпада необходимостта да се промъкваш през полуотворена врата, когато съседната кола е прекалено близо. Именно подобни ситуации правят технологията по-разбираема от дългия списък със съкращения в автомобилните брошури.

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Да повикаш колата след пазаруване

По-широк набор от задачи изпълнява Super Intelligent Valet Parking - SIVP, демонстрирана с LEPAS L8 PHEV. Тя обхваща не само самата маневра, но и придвижването в паркинга, намирането на свободно място и връщането на автомобила до точка за вземане.

Според описанието на производителя водачът може да остави автомобила на входа на подходящ паркинг, а системата да разпознае свободно място, да планира маршрут и да паркира. Чрез приложение на телефона колата може да бъде повикана обратно - например когато човек носи покупки и иска да избегне ходенето с тежки чанти през целия паркинг.

Същественото условие е, че SIVP е предназначена само за определени затворени паркинг зони. Работата ѝ използва цифрово картографиране, навигация и комбинирана информация от сензори. Демонстрацията не означава, че автомобилът може самостоятелно да дойде от произволно място в града.

Удобство, което изисква наблюдение

LEPAS, която се позиционира като премиум марка на Chery Auto за електрически и plug-in хибридни автомобили, представя и автоматично паркиране APA и дистанционно паркиране RPA за различни сценарии.

Производителят изрично уточнява, че описаните технологии са системи за подпомагане при паркиране. При използването им водачът трябва да следи автомобила и обстановката и при необходимост да прекрати действието или да се намеси.

Показаното в Уху дава конкретен пример как автомобилните технологии могат да спестят неудобство в ежедневието. За бъдещите купувачи остава важният въпрос кои от демонстрираните функции ще се предлагат на техния пазар и при какви условия.

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