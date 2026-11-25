Китай изпита летящ автомобил без крила, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Прототипът извърши първия си полет в град Чанша. Вместо крила, подемната сила се създава от вентилатори, вградени в корпуса на превозното средство. Летателният апарат може да развива скорост до 150 км/ч във въздуха, а обявеният му пробег е 300 км.

Летяща кола без крила и без открити роторни лопатки звучи като нещо, извадено директно от научнофантастичен филм от 80-те години на миналия век. И все пак Китай направи осезаема стъпка към осъществяването на тази концепция, като местно построен летящ апарат без крила извърши първия си тестов полет в Чанша Times of India, като се позовават на видео, разпространено от китайския посланик в Индия. Същите кадри, които разпространява и NEXTA.

China tests a wingless flying car. The prototype completed its maiden flight in the city of Changsha. Instead of wings, lift is generated by fans built into the vehicle's body. The aircraft can reach speeds of up to 150 km/h in the air, with a claimed range of 300 km. https://t.co/mMi50QY4mm — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026

Китайският посланик в Индия Сюй Фейхонг публикува кадри от тестовия пуск в платформата X, показващи как компактният апарат се издига директно от тротоара, кръжи стабилно във въздуха, прави няколко завоя във въздуха и се връща обратно безпроблемно.

Не му трябва писта

Най-любопитното, че не му беше нужен нито сантиметър писта, за да се издигне във въздуха.

Клипът започва с елегантното, квадратно превозно средство, стоящо на павирана лента, докато друг самолет е паркиран на заден план. За секунди той се издига вертикално нагоре. След като се откъсне от земята, прототипът държи стабилно във въздуха срещу ясно небе, плавно се движи и се връща обратно към бетона без никаква драма или клатушкане. ОЩЕ: Летяща кола направи първия си полет (ВИДЕО)