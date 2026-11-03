OMODA & JAECOO представят бъдещето на интелигентната мобилност на своя Международен потребителски форум в Китай - International User Summit

В същото време българските клиенти се запознават отблизо с марките OMODA & JAECOO на автомобилното изложение Asia Motor Show в София

От хибридна технология от ново поколение и автомобили, задвижвани от изкуствен интелект, до интелигентни енергийни решения и глобална потребителска общност – срещата на потребителите в Уху подчертава разширяващата се визия на марката за мобилността.

OMODA & JAECOO събраха над 2 000 потребители, представители на медиите, партньори и гости от бранша от цял свят на своята Международна среща на потребителите 2026 в Уху, Китай, като показаха как напредъкът в автомобилната технология, изкуствения интелект и управлението на енергията оформя бъдещето на мобилността.

На срещата бяха представени най-новите разработки на марката в областта на интелигентните автомобили, хибридните задвижващи системи, автономната мобилност и интегрираните енергийни решения. Наред с технологичните демонстрации и реалните изпитания на пътя, събитието подчерта нарастващата роля на глобалните потребители във формирането на връзката между автомобилите, технологиите и ежедневието.

OMODA X прави своя световен дебют

Един от централните акценти на срещата беше световният дебют на OMODA X. Новият модел представлява следващата еволюция във философията на OMODA за дизайн на кросоувъри, съчетаваща динамичния характер на спортен автомобил с масивната визуална сила на офроуд превозните средства.

Разработен въз основа на философията CROSSVOLUTION на марката, OMODA X съчетава геометрични елементи в дизайна, футуристична кибер-механична естетика и по-характерна кросоувърна силуетна линия. Неговото представяне отразява амбицията на OMODA да изследва нови дизайнерски възможности за поколение потребители, които ценят индивидуалността и себеизразяването.

Фокусът върху предпочитания начин на живот беше допълнен от споделени мнения и нагласи за глобалната младежка култура, като се подчерта важността на разбирането на променящите се очаквания на клиентите отвъд традиционните характеристики на автомобилите.

Хибридните иновации надхвърлят границите на горивната ефективност

Хибридната технология беше друга основна тема на форума International User Summit. Ключов момент беше световната премиера на 5-kWh HEV технологията в OMODA 7 SHS-H. Чрез въвеждането на по-голям капацитет на батерията в хибридна система, която не изисква външно зареждане, OMODA & JAECOO се стреми да разшири ползите от електрификацията отвъд горивната ефективност, като включи усъвършенствано шофиране, комфорт и нови приложения, свързани с начина на живот.

По-голямата батерия осигурява по-продължителна подкрепа от електродвигателя, което допринася за по-тихо и плавно шофиране по градски пътища, магистрали и планински трасета.

OMODA 7 SHS-H въвежда и четири интелигентни режима – „Rest Mode“, „Sentry Mode“, „Refresh Mode“ и „Appointment Mode“ – предназначени да подпомагат различни ежедневни ситуации. Възможността за външно захранване, с изходна мощност в купето от 2,2 kW, допълнително разширява полезността на автомобила, когато е паркиран, като позволява съвместими електрически устройства да се захранват директно от автомобила.

Тези характеристики илюстрират по-широк подход към разработването на хибридни автомобили: съчетаване на енергийна ефективност с по-голям комфорт, гъвкавост и удобство в ежедневието.

Изкуственият интелект разкрива нови възможности за шофьорското преживяване

В лабораторията „Super Intelligent Experience Lab“ OMODA & JAECOO представиха две основни технологични системи: „Super Intelligent Valet Parking“ (SIVP) и „Super Intelligent AI Space“ (SIAS).

Демонстрациите се фокусираха върху това как интелигентното паркиране, взаимодействието, задвижвано от изкуствен интелект, и по-доброто разбиране на предпочитанията на потребителите могат да направят управлението на автомобилите по-интуитивно. Целта е да се премине отвъд основните команди към по-естествена връзка между шофьорите, пътниците и техните автомобили.

По-широките инвестиции на марката в интелигентни технологии се подкрепят от разходите за научноизследователска и развойна дейност на нейната компания-майка, които достигнаха 6,672 млрд. юана през първата половина на 2026 г., което представлява увеличение с 28,3% спрямо същия период на предходната година. Технологичните приоритети на компанията включват платформи за електрификация, усъвършенствани системи за подпомагане на водача и интелигентни кабини.

OMODA & JAECOO разширява разработването на интелигентни технологии и в областта на автономната мобилност. На форума марката представи своето специално създадено и интегрирано в производствения процес „роботакси“ от ниво 4 (L4), проектирано според изискванията за безпилотна търговска експлоатация.

Предложената концепция за услугата обхваща както пътуването на пътниците, така и експлоатацията на превозното средство, включително резервация чрез приложение, дистанционно регулиране на температурата в кабината, автономно преместване, зареждане с енергия и технически преглед на превозното средство. Подходът към разработката включва специална архитектура на превозното средство, интегрирано производство и управление на безопасността, проектирани за експлоатация на различни пазари.

Изграждане на интегрирана интелигентна енергийна екосистема

На срещата на върха беше подчертан и подходът на OMODA & JAECOO за свързване на електрическата мобилност с производството, съхранението и разпределението на енергия от възобновяеми източници.

В центъра за интелигентна енергия на марката в Уху посетителите се запознаха с интегрирана система, съчетаваща слънчева енергия, съхранение в батерии и инфраструктура за зареждане. Съоръжението демонстрира как възобновяемата електроенергия може да се произвежда, съхранява и доставя до превозните средства, докато интелигентното управление на енергията спомага за оптимизиране на нейното използване.

Централен елемент е двупосочната технология „от превозно средство към мрежа“ (V2G), която позволява на съвместимите електрически превозни средства да връщат електроенергия в мрежата. В зависимост от местната инфраструктура и съвместимостта на системата този подход може да спомогне за балансиране на търсенето на електроенергия, да подобри използването на възобновяема енергия и да подпомогне по-гъвкаво управление на енергията.

По-широката екосистема включва системата за съхранение на енергия за дома „Energy Cube“, проектирана да съчетава производство на слънчева енергия в жилищни условия, съхранение в батерии и двупосочно зареждане. OMODA & JAECOO разработва също така технологии за зареждане, предназначени да намалят времето за зареждане и да подобрят достъпността на енергията при различни експлоатационни условия.

Инициативата отразява амбицията на марката да разшири ролята на превозните средства на нова енергия отвъд транспорта, като ги свърже с по-широките енергийни нужди на домакинствата, общностите и бъдещата инфраструктура за мобилност.

Глобална марка, оформена от технологиите и потребителското преживяване

Международният потребителски форум International User Summit отразява бързото международно разрастване на OMODA & JAECOO и амбицията ѝ да изгради глобална марка, основана на технологии, отличителен дизайн и потребителско преживяване.

Към септември 2026 г. марката е надхвърлила 1,4 милиона превозни средства в кумулативните си глобални продажби. Месечните продажби достигнаха 73 421 превозни средства, което представлява ръст от 123% спрямо същия период на предходната година. Международното ѝ присъствие обхваща 79 пазара по целия свят, включително 22 европейски държави, като Европа съставлява почти половината от глобалните продажби.

Наред с разработването на продукти, по-широката стратегия за устойчивост на OMODA & JAECOO включва използването на възобновяема енергия в производството и разработването на материали с по-ниски въглеродни емисии. Възобновяемата енергия съставлява 52,77% от потреблението на електроенергия в заводите за производство на автомобили на компанията-майка, които включват пет „зелени“ завода на национално ниво и два завода с нулеви въглеродни емисии.

На Международния потребителски форум тези разработки бяха обединени в програма, обхващаща дизайна на новите автомобили, хибридните характеристики, изкуствения интелект, автономната мобилност, интелигентната енергия и ангажираността на потребителите. OMODA & JAECOO представиха визия за мобилността, в която автомобилите са не просто средство за транспорт, а все по-свързани платформи за технологии, лично изразяване и ежедневни преживявания.

В същото време българските клиенти имаха възможност да се запознаят с продуктовата гама на OMODA и JAECOO на автомобилното изложение Asia Motor Show, което се проведе от 22 до 26 октомври в София. Посетителите на щанда на OMODA & JAECOO имаха възможност да разгледат моделите и да изберат SUV-а, който най-добре отговаря на тяхната личност – вариращ от елегантния стил на OMODA до приключенския дух на JAECOO. Специален момент от събитието беше и ексклузивната пред-премиера на новия флагман на марката – JAECOO 8 SHS-P. Изцяло новият 7-местен SUV със задвижване на всички колела, оборудван с усъвършенствана plug-in хибридна система, съчетава елегантен дизайн, първокласен комфорт и изключителни офроуд възможности. Новият JAECOO 8 SHS-P вече е достъпен за предварителна поръчка в България чрез дилърската мрежа на OMODA & JAECOO на промоционална цена от 50 990 евро.