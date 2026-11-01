LEPAS представи AURA: Поглед към бъдещето на новата автомобилна марка

Нисък силует, издължена предница и тесни светлини, които привличат погледа още преди да разгледаш останалите детайли. Така изглежда AURA - първият глобален концептуален автомобил на LEPAS, който от Actualno.com видяхме на премиерата му в китайския град Уху. С него марката от семейството на Chery показва как иска да развие своя дизайн и какво можем да очакваме като стилистична посока от бъдещите ѝ автомобили. Демонстрациите бяха част от програмата на 2026 Chery Ecosystem Conference в Уху, където участниците се запознаха с технологиите и моделите на LEPAS.

Представянето на 22 октомври беше част от Global Elegance Night в рамките на първата LEPAS Global Elegant Lifestyle Week. Под мотото "Together in Elegance" седмицата събра представители на медии, партньори и потребители от различни държави и се проведе като част от международната среща Chery International User Summit 2026.

Дизайнът започва от пропорциите

При AURA най-силно впечатление прави общата форма. Дългото междуосие, късите надвеси и широката стойка създават усещане за автомобил, който стои плътно върху пътя. Изразените рамене над колелата допълват тази визия, а тъмната остъклена горна част подчертава ниския профил.

LEPAS нарича дизайнерския си език "Leopard Aesthetics", вдъхновен от движенията и напрежението в тялото на леопарда. При концепта тази идея личи в съчетанието между плавни повърхности и отчетливи линии.

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Предницата е оформена около голяма черна зона, над която са разположени тънките фарове. Впечатляват и големите колела с контрастни оранжеви акценти - детайл, който се откроява особено силно под светлините на сцената.

Светлини с възможност за персонализация

Според представената от производителя информация предният екран позволява различни графики и анимации, а отзад е предвиден елипсовиден екран за персонализиране на светлинния подпис.

За концепцията са разработени и три цветови предложения: Dawn Pearl, Bacalar Blue и Provence Twilight. Вдъхновението идва съответно от изгревите в Таити, синьо-зелените води на лагуната Бакалар и лавандуловите полета на Прованс.

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Какво следва след премиерата

AURA засега показва преди всичко дизайнерските намерения на LEPAS. В съобщенията за премиерата няма обявени мощност, капацитет на батерията, пробег или срок за серийно производство

Заявката е отделни решения в пропорциите, повърхностите и осветлението да намерят място в бъдещите модели. Именно това прави концепта интересен: той дава първи ориентир как ще изглежда следващата стъпка на марката.

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