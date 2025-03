Германци ще представят двигател с вътрешно горене, който работи на...амоняк

В последните години световните автомобилни концерни се опитват всячески да се дистанцират от двигателите с вътрешно горене, които работят с бензин и дизел. Причината е, че те отделят прекалено много вредни емисии, които замърсяват околната среда. За момента обаче единствената алтернатива са електрическите мотори. Някои компании пробват да разработят и двигатели, които да работят с водород, но за момента те не са достатъчно ефективни поради ред причини – трудно съхранение, скъпа поддръжка и т.н.

Една германска компания обаче се готви да направи революция при двигателите с вътрешно горене. Поне тези за тежките строителни машини. Става въпрос за концерна Liebherr, който ще представи екологичен ДВГ, който обаче няма да ползва нито бензин, нито дизел. Агрегатът ще работи с...амоняк.

Some of @Liebherr's new products that we will see at Bauma 2025: a more powerful D9612 diesel engine, the developments in the #hydrogen engine carried out by the Components segment, and a concept for an #ammonia engine.https://t.co/A2rJLibypb