Land Rover Defender: Завръщането на Императора (тест-драйв)

Новият Land Rover Defender е автомобил, който не остави никого равнодушен още след първата му поява. Всъдеходът вече е в продажба и мнозина се чудят какво представлява той – преработено Discovery или най-якият всъдеход на XXI век?

Всъщност, много е трудно да подобриш един такъв легендарен автомобил, който има огромна маса фенове по цял свят. Самият факт, че 75% от произведените досега бройки от модела все още се движат е достатъчно красноречив. Голяма част от тях изискват не само шофьорски опит, но и добра физическа подготовка, за да бъдат подкарани, което ги прави още по-привлекателни за автомобилните ентусиасти.С голяма доза увереност може да се заяви, че нито един обичащ автомобилите човек няма да подмине с безразличие Land Rover Defender. Тази кола си има своя чар и не се нуждае от реклама, защото си е извоювала статута на легенда. Но пък тя спешно се нуждаеше от ново поколение, защото дори чарът и магията понякога изчезват с годините.Тук обаче се появява един проблем, който британският производител трябва да разрешава спешно. Той се нарича цена, а тя е доста над тази, с която са свикнали феновете на модела. Да, това е лесно обяснимо – новият Defender е наблъскан с огромен брой системи и технологии, които в наши дни просто са задължителни са един автомобил с големи претенции. Всъщност, пред себе си имаме един напълно нов и съвършено различен модел, който ще трябва дълго време да служи на собственика си, без да се налага по него да бъдат правени подобрения.Още на пръв поглед е ясно, че британците са създали едно произведение на изкуството. От една страна, те са запазили досегашния стил на външния вид на всъдехода, но от друга са преработили напълно всеки детайл. Идеята е той да бъде наистина съвършен, като това се отнася не само за екстериора, но и за интериора, който няма нищо общо с познатия досега. Промените са наистина революционни, защото Defender вече не изграден е на рама, което се случва за първи път в историята на модела. В основата на всъдехода е платформата D7 от Land Rover Discovery, която е направена от алуминиеви сплави. Това води до намаляване на теглото. От същия метал са и панелите на каросерията.Размерите на автомобила са дължина от 5018 мм, широчина 1996 мм и височина 1967 мм, а междуосието е цели 3022 мм. Теглото му е 2248 кг. Базовият вариант е „качен“ на 18-цолови джанти, а като опция се предлагат колела с диаметър до 22 инча. Срещу допълнително заплащане може да се поръчат кутии отстрани и багажник на покрива със специална стълба към него. В салона преобладават скъпите материали, като допълнителен чар придават металните елементи. Огромният дисплей на мултимедийната система – в случая с диагонал от 12,3 инча, вече е задължителен за автомобил от висок клас, като конфигурацията може да се промени. Срещу доплащане показанията на някои системи могат да се проектират върху предното стъкло, а на широкия наклонен централен панел е поставен 10-инчовият сензорен екран на мултимедийната система. В салона има от 4 до 6 USB порта.Версията Defender 110 с пет врати, която първа излезе на пазара, се предлага и допълнителен трети ред седалки. Пространството за багаж варира от 231 литра при 7-местната версия до 916 литра в 5-местния. Когато всички седалки без предните са прибрани, капацитетът се увеличава до 2233 литра. Базовият вариант на всъдехода има система за достъп без ключ, двузонов климатроник, сензори за дъжд и светлина, 180-ватова аудиосистема, камера за обратно виждане, сателитна навигация, сензори за паркиране и круиз-контрол. Предлага се още система за наблюдение на стабилизацията и налягането в гумите, а също така технология за автоматично спиране, следене на пътната маркировка, разпознаване на пътни знаци и следене на евентуална умора на водача.При по-скъпите версии клиентът може да добави панорамен покрив, електрически седалки, камери за кръгов обзор и система за наблюдение на слепите зони. Срещу заплащане се предлагат отопляеми предно стъкло и задни седалки, безжично зареждане на смартфони, както аудиосистема с мощност 700 вата и Wi-Fi.Голяма сила на Defender винаги е била в двигателите и системата за задвижване на четирите колела. Нашия тестове автомобил разчита на 2,0-литров дизел с мощност 240 к.с. и максимален въртящ от 430 Нм, достъпен още при 1400 об/мин. Моторът е съчетан с 8 степенна автоматична скоростна кутия и постоянно задвижване 4х4. Опитите ни да прехвърлим среден разход от 8,0 л/100 км се оказват безуспешни, като след пътуване по различни настилки и сериозен офроуд показателят е 7,7 л/100 км.Като стана дума за офроуд, няма как да отречем, че Defender си остава еталон, по който всички останали трябва да се сравняват. Някой вероятно ще възрази, че Mercedes-Benz G-Class също трябва да бъде посочен като такъв, но германският всъдеход е 3 пъти по-скъп.Моделът на Land Rover има понижаващи предавки, а като опция се предлага заключване на задния диференциал, което е от огромна полза при движение по тежък терен. 45-градусовите изкачвания не са проблем за новия Defender, както и преминаването през водни препятствия с дълбочина 90 см. Всъдеходът разполага и с вграден скенер, който може да измери дълбочината на реката. Пътният просвет е 218 мм, но при версиите с въздушно окачване той може да бъде увеличен до 291 мм. Нашият тестове автомобил е от серията First Edition, като е оборудван с електронно въздушно окачване и разполага с офроуд системите Terrain Response 2 и Configurable Terrain Response. Сериозна помощ на водача оказва технология Clearsight Ground View, която позволява директен изглед през предния капак на машината. Системата показва картина от различни положения, включително под автомобила и колелата, като това улеснява движението по тежък терен.Не е за пренебрегване и факта, че новият Defender може да тегли с лекота прикачен товар с тегло до 3500 кг. Производителят се е погрижил за подобряване на шумоизолация, която беше проблем при предишните поколения на автомобила. Освен това, инженерите на Land Rover са успели да избегнат и друг недостатък на автомобилите от този клас – а именно накланянето по време на влизане в завой с по-висока скорост. Разбра се, всичко това струва пари, при това не малко. Базовият вариант на новия Land Rover Defender струва близо 102 000 лева. При нашият First Edition цената стартира от 149 150 лева. Ако добавите и всички предлагани от производителя опции, ще се наложи да извадите близо 2 пъти по голяма сума от началната – 190 000 лева. Но ще бъдете сигурен в едно – те не са похарчени напразно.Land Rover First EditionДължина: 5018 мм Широчина: 1996 мм Височина: 1967 мм Междуосие: 3022 мм Собствено тегло: 2248 кг Вместимост на резервоара: 85 литраТип: 4-цилиндров редови дизел с турбокомпресор Работен обем: 1999 куб. см Максимална мощност: 240 к.с. Максимален въртящ момент: 430 Нм Скоростна кутия: 8-степенна автоматичнаМаксимална скорост: 195 км/ч Ускорение от 0-100 км/ч: 9,1 секунди Среден разход: 7,7 л/100 км Вредни емисии СО2: 177 г/км Цена на модела във версия First Edition: 149 150 лева с ДДС