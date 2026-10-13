Петковден 2026: Традиции, обичаи и забрани

14 октомври е празникът на Света Параскева Търновска в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на Петковден.

Петковден 2026

Света Петка е родена в град Епиват (на границата между България и Османската империя или на брега на Черно море) в благочестиво семейство.

Родителите ѝ починали, след което тя се посветила на аскетичен живот. От детството си била благотворителна, помагала на бедните и раздавала дрехи на нуждаещите се. Тя предприела поклонение: посетила Константинопол, поклонила се на светите мощи, живяла в църква и се замонахиняла. След това живяла в Йорданската пустиня, където прекарала по-голямата част от аскетичния си живот.

Според легендата, две години преди смъртта ѝ, ѝ се явил ангел и ѝ казал да се върне в родината си. Тя починала мирно. Мощите ѝ са нетленни и белязани от множество чудеса на изцеление. Те се съхраняват в катедралата в Яш (Днес в Румъния).

Вярва се, че ако на този ден котките и кучетата търсят топло място - наближава мразовито време. Ако на този ден вали дъжд - зимата ще бъде топла и снегът ще падне късно.

Според народните вярвания на този ден трябва да се въздържате от всякаква домакинска работа – пране, шиене, бродиране, гладене или чистене – тъй като това може да донесе проблеми. Също така, избягвайте дълги пътувания, тъй като е вероятно да донесат нещастие.

Прочетете също: Църковен празник на 12 октомври: Поличбата, която вещае голямо нещастие

Света Петка е възприемана като чудодейна лечителка особено от бездетните жени и на незрящите. Жените, които не могат да заченат, в навечерието на празника трябва да преспят край църква или параклис с името на светицата, където има аязмо с лековита вода. На сутринта жените трябва да отпият от тази вода и да се измият с нея.

До Петковден зимните посеви трябва да са засети. Според вярванията засятото след този ден няма да даде плод. Ратаите и гурбетчиите също се разпускат на този ден, затова периодът се счита за подходящ за сватби.

По традиция за празника се меси голяма погача, която се нареча на светицата, а свещеникът ръси светена вода в къщата, след което прекадява хляба и цялото семейство трябва да се поклони 3 пъти него. На Петковден се огранизират събирания и веселби.

По традиция на този ден се приготвя вкусна курбан чорба с овче месо. На трапезата се слагат сарми с лозов лист, яхния с праз.

Света Параскева е почитана като покровителка на жените, към която се отправят молитви за изцеление на душата и тялото, изцеление от болести и рани и предпазване от страсти и изкушения.