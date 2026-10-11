Църковен празник на 12 октомври: Поличбата, която вещае голямо нещастие

В православния календар 12 октомври е празникът на светите мъченици Пров, Тарах, Андроник и на Свет Козма. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 12 октомври - традиции, обичаи и забрани

Пров, Тарах и Андроник са християни от град Ефес (или Антиохия, според някои източници) през втори век. Те произхождат от аристократични семейства и са заемали високи позиции в императорския двор. Въпреки това, те не криели вярата си, което е било опасно по време на преследване на християните. Съществуват предания, че те са служили в армията или под ръководството на императора, но вярата им ги е принудила да се откажат от езическите ритуали и да свидетелстват открито за Христос.

По време на една от вълните на християнско гонение (вероятно при император Марк Аврелий или Комод), тримата светци са били арестувани и измъчвани. Според преданието, Проб, Тарах и Андроник смело издържали многобройни мъки за Христос, без да се откажат от вярата си. Те били обезглавени, превръщайки се в мъченици за вярата си. Точната дата на смъртта им е неизвестна, но най-вероятно е била втората половина на втори век.

Свети Козма е роден в малък град или село (точното място е неизвестно) през ранното Средновековие. В младостта си той почувствал призвание към аскетичен живот и желание за пълно отдаване на служението на Бога. Отказвайки се от светските почести и богатство, Козма се оттеглил в пустинята или в отдалечен планински район, където станал духовен учител и наставник за онези, които търсят аскетичен живот.

Свети Козма живял в строг пост и молитва, спазвайки постоянна духовна дисциплина. Практиковал духовно съзерцание и постоянно четене на Светото писание. Според преданието, той притежавал дара на ясновидството и благодатната помощ на онези, които търсели неговия съвет или духовни проблеми. Козма е известен със своето смирение, търпение и строгост към собствените си страсти, което го направило пример за следващите поколения монаси и отшелници.

Преданията разказват за множество чудеса, свързани с неговите молитви: изцеление на болни, осигуряване на провидение и помощ при духовни трудности. Животът му е пример за търпение, смирение и вярност към Бога при всякакви обстоятелства.

Какво не бива да правите утре? Според народните вярвания категорично трябва да се избягват всякакви конфликти и спорове - смята се, че кавгата на този ден може да донесе много нещастие на човек.

На този празник предците ни са обръщали поглед към нощното небе: ярките звезди предвещават студени слани и изобилна реколта, бледите показват топло време, а трепкащите показват бързи промени във времето. Падаща звезда предвещава суха година.

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