Актьор от филмите за Хари Потър ще води наградите БАФТА (ВИДЕО)

Звезда от филмите за Хари Потър ще бъде водещ на наградите БАФТА. Става дума за актьора Дейвид Тенант, който ще води церемонията на 16 февруари 2025 г. Той бе в същата роля и миналата година, припомня "Screen Daily".

BACK. AGAIN.



David Tennant is returning to host the 2025 EE BAFTA Film Awards on Sunday 16 February 🤩



You are very welcome.#EEBAFTAs pic.twitter.com/W63eSRuijT

