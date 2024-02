Берлинале 2024: Голямо кино, световни звезди и много, много политика

Засегнато от пандемията и миналогодишните стачки в Холивуд, международното кино се радва на силен подем и изпраща някои от водещите си звезди в германската столица за 11 дни премиери и партита. Но войната в Израел, културните репресии в Иран и все по-силната крайна десница в Германия рискуват да развалят фестивалната атмосфера на 74-ото ежегодно събитие, известно като Берлинале, първото голямо кино събитие в Европа за годината.

"В миналото фестивалът е позволявал глобалната политика да бъде във фокуса на вниманието - например миналата година с войната в Украйна", заяви пред АФП ръководителят на европейското бюро на "The Hollywood Reporter" Скот Роксбъро. "Тази година Газа е тема на уличните демонстрации в Берлин и може да бъде изключително поляризираща", като от режисьорите се иска да заявят позицията си по отношение на войната и се очакват протести под прожекторите на Берлинале. Той отбеляза, че малък брой режисьори са оттеглили филмите си преди събитието в знак на протест срещу подкрепата на германското правителство за Израел.

With the publication of the complete programme today, including dates and times, the line-up for Berlinale Goes Kiez is finally available as well.



Find it here: https://t.co/LazDeLgW50 pic.twitter.com/PYoGQkAnE4