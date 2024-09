Брад Пит публикува в социалните мрежи снимка с 34-годишната си приятелка Инес де Рамон. Тя и 60-годишният актьор присъстваха на благотворително събитие в Малибу.

Brad Pitt spotted on date night with girlfriend Ines de Ramon and more star snaps https://t.co/KvJKDmVwm8 pic.twitter.com/ESZggTxddI