Джордж Р. Р. Мартин е искал "Домът на дракона" да започне много по-рано

Джордж Р. Р. Мартин се изказа за предисторията на сериала на HBO - който е базиран на романа му "Огън и кръв" - и призна, че "никой не е харесал" идеята му, но той е искал да се фокусира върху "по-ранен" период от историята на фамилията Таргариен.

В разговор с колегата си - фентъзи писателят Дейвид Антъни Дърам за "RandomHouseBooks.com" той казва: "Щях да го започна 40 години по-рано, с епизод, който щях да нарека " The Heir and the Spare". "Двамата синове на Джехерис - Емон и Бейлон, са живи и виждаме приятелството, но и съперничеството между двете страни на великия дом. Тогава Аемон умира случайно, когато мирийски арбалетчик го прострелва по невнимание на остров Тарт, след което Джехерис трябва да реши кой да стане новият наследник.

Дали това ще е дъщерята на току-що починалия син, или вторият син, който има собствени деца, а тя е тийнейджърка? "Можеше да представите всички тези неща, но тогава щяхте да имате още 40 години и още повече скокове във времето и преигравания. Аз бях единственият, който беше наистина въодушевен от това", разкри Мартин.

74-годишният автор каза още, че е имало и други идеи, като някои хора са искали "по-късна" отправна точка. "Един от сценаристите искаше да започне по-късно, когато Ема умира. Да се пропусне Великият съвет, да се пропусне турнирът, да се чуе писък, Ема да е мъртва, оттам да се започне. Това беше една от възможностите. Друг от сценаристите искаше да започне още по-късно от това, с умирането на Визерис. Но какво се случва там?", попита той.

"След това трябва да представиш целия този материал в ретроспекции или диалог, това също става предизвикателство. Но ние обсъждахме всички тези възможности", призна писателят.