Иранският режисьор Мохамад Расулоф, номиниран за "Оскар", идва в България за София Филм Фест

Номинираният за "Оскар" ирански режисьор Мохамад Расулоф лично ще представи многократно награждавания си филм "Семената на свещената смокиня" на 29-ия София Филм Фест. Режисьорът ще получи специалната награда ФИПРЕССИ Платиниум и ще изнесе майсторски клас по време на фестивала. Гостуването му е изключително важно не само за филмовата общност у нас, но и за всички, които се интересуват от политическите процеси в Иран. През пролетта на 2024 година иранският режисьор Мохамад Расулоф пое изключително сериозен риск да присъства лично в Кан, тъй като все още има неизпълнена присъда и забрана от властите да напуска родината си.

Кадър от филма "Семената на свещената смокиня", източник: София Филм Фест

Още: Режисьорът Коста Биков ще получи Специалната награда на 29-ия София Филм Фест

Неговият филм "Семената на свещената смокиня" предлага драматичен, проникновен анализ на реалността, в която той и съгражданите му са принудени да живеят. В драматичния сюжет, който се превръща в изпълнен с напрежение трилър, индиректно се намесва протестното движение "Women, Life, Freedom", а разказът е за съдбата на едно семейство, чиито две дъщери се опитват да разберат какво е участието на баща им в политическия режим на страната.

За Мохамад Расулоф

Снимка: София Филм Фест

Още: Гледаме новите филми с Изабел Юпер, Жулиет Бинош и Рейф Файнс на София Филм Фест

Независимият режисьор, сценарист и продуцент Мохамад Расулоф е роден през 1972 година в Шираз, Иран. Преди да започне да се занимава с кино, той изучава социология. За първия си пълнометражен филм "Здрач" ("The Twilight", 2002) Расулоф печели наградата за най-добър филм на фестивала Фажир в Иран. След излизането на втория му филм "Остров от желязо" ("Iron Island", 2005) започват проблемите му с цензурата в Иран и възможностите да прави кино са силно ограничени, получава и категорична забрана.

Неговите филми не се показват в родината поради цензурата, но се радват на широка фестивална публика извън Иран. През март 2010 година Расулоф е арестуван на снимачната площадка заедно с Джафар Панахи. В последвалия съдебен процес той е осъден на шест години затвор; присъдата впоследствие е намалена на една година и е освободен под гаранция. Расулоф е сред иранските режисьори, заедно с Джафар Панахи и Саид Рустаи, които печелят награди на най-големите кинофестивали, но са обвинявани в родината си в опозиция срещу режима.

Снимка: Getty Images

Още: Български документални премиери на 29-ия София Филм Фест

През 2011 година Мохамад Расулоф печели наградата за най-добър режисьор в конкурсната програма на Кан "Особен поглед" за филма си "Сбогом" ("Goodbye"). Две години по-късно той печели наградата на ФИПРЕССИ, отново в "Особен поглед", за "Ръкописите не горят" ("Manuscripts Don’t Burn", 2013). Филмът му "Почтен човек" ("A Man of Integrity", 2017) получава голямата награда в "Особен поглед". През 2020 година неговият филм "Няма зло" ("There Is No Evil") печели "Златна мечка", наградата на Екуменическото жури и Наградата на филмовата гилдия в Берлин.

След като отново получава присъда, този път от осем години затвор, от които трябва да излежи ефективно пет, по обвинения в "заговор срещу националната сигурност", през май 2024 година Расулоф решава тайно да напусне родината си. По думите му пред британския вестник :The Guardian", той извършва "изтощителен и изключително опасен преход" пеша по таен маршрут през планинска погранична зона, прекъсвайки всякаква комуникация чрез мобилни телефони и компютри, и в крайна сметка намира убежище в Германия. Благодарение на това рисковано решение, той успява лично да представи най-новия си филм "Семената на свещената смокиня" ("The Seed of the Sacred Fig") в Кан, където творбата му бе удостоена с пет приза в официалната конкурсна програма - Специалната награда на журито, наградата на ФИПРЕССИ, наградата на Екуменическото жури, наградата "Франсоа Шале" за най-добър филм и приза на Френската асоциация на арт-хаус кината. "Семената на свещената смокиня" има още 20 награди и над 50 номинации от различни световни филмови форуми, включително номинации за "Оскар", БАФТА и "Златен глобус" за чуждоезичен филм.

"Моята мисия е да мога да предам разказите за това, което се случва в Иран, и за ситуацията, в която сме попаднали като иранци", – казва Расулоф пред "The Guardian". – Това е нещо, което не мога да направя в затвора."

Още: Избягал от Иран режисьор ще се бори за "Оскар" от името на Германия