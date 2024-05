Изтощителен и опасен преход: Как режисьорът Мохамед Расулоф избяга пеша от Иран

Филмовият режисьор Мохамед Расулоф е извършил "изтощителен и изключително опасен" преход през планинска погранична зона, за да избегне задържането си в Иран по обвинения за националната сигурност, разказва той пред "The Guardian".

Расулоф заяви, че е избягал от Иран, след като съдът го осъди на осем години затвор, от които пет трябваше да бъдат излежани, заради новия му филм "The Seed of the Sacred Fig".

След като решава да напусне, Расулоф разказва, че е прекъснал всякаква комуникация чрез мобилни телефони и компютри и се е отправил пеша по таен маршрут към граничен пункт. "Това беше няколкочасов, изтощителен и изключително опасен преход, който трябваше да извърша с водач", казва той. След като отседнал в убежище, той се свързал с германските власти, които му предоставили документи, които му позволили да пътува до Европа.

Репресиите в Иран

Водещият ирански кинорежисьор, който често е мишена на властите в страната, заяви, че е намерил подслон в Германия и се надява, че ще може да присъства на премиерата на филма в Кан. Филмът разказва за борбата на един съдия в условията на политически вълнения в Техеран.

Расулоф заяви пред британския вестник, че "не е имал друг избор", освен да замине, въпреки че очаква да се завърне у дома "съвсем скоро". "Моята мисия е да мога да предам разказите за това, което се случва в Иран, и за ситуацията, в която сме попаднали като иранци", каза Расулоф.

"Това е нещо, което не мога да направя в затвора. Имам предвид, че ще се върна съвсем скоро, но мисля, че това е случаят с всички иранци, които са напуснали страната", добави той. Расулоф вече е излежал две присъди в ирански затвори заради предишни филми, а през 2017 г. паспортът му е бил отнет, припомня БГНЕС.

