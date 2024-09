Най-младата носителка на Нобелова награда за мир представи новия си документален филм (ВИДЕО)

Носителката на Нобелова награда за мир Малала Юсуфзай представи първия си документален филм с Apple TV+ на фестивала в Торонто. Тя заяви, че вдъхновяващата история на възрастни южнокорейски жени напълно съвпада с нейната обществена дейност.

Филмът "The Last of the Sea Women" разказва завладяващата история на матриархалната общност Хайеняо (haenyeo), чиито членове се издържат от риболов край южнокорейския остров Чеджу, като използват само скафандри, маски, плавници, кошове и куки. Традиционната общност, включена в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство през 2016 г., съществува от векове, но е под риск, тъй като много от жените вече са на 60, 70 и дори 80 години.

Историите на Хайеняо

"Търсех истории на жени... Исках истории за тяхната устойчивост. Когато разбрах за този проект, си казах: "Търся точно това", каза Юсуфзай пред АФП. "Когато гледам историите на Хайеняо, те ме вдъхновяват за възможностите и способностите, които жените имат в телата си, в умовете си", отбеляза 27-годишната пакистанска активистка, която е един от продуцентите на филма. "Те ме вдъхновяват по толкова много начини - с активизма си и с това как си сътрудничат с природата, как са изградили общността."

През 60-те години на миналия век 30 000 жени ловят в морето всичко - от абалони до октоподи, за да издържат семействата си. Днес броят им е намалял до 4000. Филмът показва жените, които говорят откровено за трудния си живот. Продукцията изследва как Хайеняо се опитват да вдъхнат нов живот на своята култура чрез обучение и работа със социалните мрежи и как работят заедно, за да предотвратят прекомерния риболов.

Разгледана е и заплахата, която според тях представлява изпускането в Тихия океан на отпадъчни води от авариралата японска атомна електроцентрала "Фукушима", съобщава БГНЕС.

