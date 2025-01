Обявиха филмите, които ще се борят за "Златна мечка" в Берлин

Международният филмов фестивал в Берлин (13-23 февруари) представи 19-те заглавия, които ще участват в официалния конкурс тази година, пише "Screen Daily". Новите филми на Ричард Линклейтър, Хонг Сангсу, Мишел Франко и Раду Жуде са сред избраните за основния конкурс, а сред звездите са Маргарет Куали, Итън Хоук, Джесика Частейн, Клас Банг и Марион Котияр. Това е първата конкурсна програма на новия директор на фестивала, американката Триша Тътъл, която обяви заглавията на пресконференция в Берлин на 21 януари.

Всички заглавия от конкурсната програма са световни премиери с изключение на филмите "Dreams (Sex Love)" на Даг Йохан Хаугеруд, който вече беше представен в Норвегия, и "If I Had Legs I’d Kick You" на Мери Бронщайн, комедийна драма с участието на Роуз Бърн, която ще дебютира на фестивала "Сънданс" тази седмица.

Осем от филмите са режисирани или сърежисирани от жени, в сравнение с шест от миналата година, а девет от режисьорите вече са показвали свои филми на Берлинале. Сред завръщащите се режисьори е Линклейтър с филма "Blue Moon", който проследява последните дни на композитора Лоренц Харт. В него участват Итън Хоук, както и звездата от "Веществото" Маргарет Куали, заедно с Боби Канавале и Андрю Скот. Американският режисьор участва за последен път на Берлинале с филма "Юношество" през 2014 г., като спечели три награди, включително "Сребърна мечка" за най-добър режисьор.

Франко - мексиканският режисьор, който е печелил награди в Кан и Венеция, представя в Берлин най-новия си филм. "Dreams" е любовна история между светска дама и балетист и събира отново Франко с носителката на "Оскар" Джесика Частейн, която участва във филма му "Памет" ("Memory)", представен във Венеция през 2023 г.

Румънецът Раду Джуд, който спечели "Златна мечка" в Берлин през 2021 г. с филма "Каръшко чукане или шантаво порно" ("Bad Luck Banging Or Loony Porn"), се завръща с "Kontinental '25". Мрачната комедия разглежда въпроси като жилищната криза и възхода на национализма.

Редовният участник в Берлинале - южнокореецът Хонг, се завръща с осмия си филм, който ще се състезава за "Златна мечка". Филмът "What Does that Nature Say to You" е посветен на млад поет. През последните пет години Хонг е спечелил четири "Сребърни мечки" с филмите "The Woman Who Ran", "Introduction", "The Novelist’s Film" и "A Traveler’s Needs".

Единственият дебютен филм в конкурсната програма е "Hot Milk" на британската режисьорка Ребека Ленкевич. Адаптацията на едноименния роман на Дебора Леви изследва сложността на отношенията между майка и дъщеря в Алмерия в Испания. Фиона Шоу е в главната роля заедно с Ема Маки, Вики Крипс и Винсент Перес. Преди това Ленкевич е съавтор на награждаваните филми "Ида", "Неподчинение", "Колет" и "Нейната дума" и др.

В конкурсната програма участва и "The Ice Tower", режисиран от френската режисьорка Лусил Хаджихалилович, с Марион Котияр в главната роля. Филмът е продължение на "Earwig" от 2021 г.

Триша Тътъл, директор на фестивала; снимка: Getty Images

Фестивалът ще бъде открит с филма "Светлината" ("The Light") на германския режисьор Том Тиквер, в който участва Ларс Айдингер. Режисьорът Пон Джун-хо, който спечели награди "Оскар" и "Златна палма" преди шест години за филма си "Паразит", също ще представи новия си филм - научно-фантастичната черна комедия "Мики 17" ("Mickey 17"). Американският режисьор Тод Хейнс ще оглави журито на Международния филмов фестивал в Берлин, който ще се проведе от 13 до 23 февруари, припомня БТА.

