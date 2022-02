Шон Пен: Мъжете твърде много се феминизираха

Американският актьор и режисьор Шон Пен разкри своите виждания за мъжката половина на човечеството и мъжествеността в интервю за The Independent, като сподели, че според него мъжете все повече "се феминизират“.

В интервю, дадено пред британската медия по повод излизането на новия му филм Flag Day, Шон Пен заяви следното: „Имам много силни жени в живота си, които не възприемат мъжествеността като начин да бъдат подтискани. Мисля, че гените на страхливостта (които влизат в играта), карат някои да свалят панталоните си и да си сложат пола“.

Подобни изказвания 61-годишният актьор направи и на 14 януари пред медията Inews. „Аз съм от хората, които смятат, че в американската култура мъжете са станали невероятно феминизирани. Не мисля, че да си побойник, животно или да си безчувствен и неуважителен към жените има нещо общо с мъжествеността или че някога е имало“, каза тогава носителят на Оскар.

Шон Пен не е особен привърженик и на движението Me Too. В подкаста The Adam Carolla Show (Шоуто на Адам Карола) той открито разкритикува „лицемерието“ на част от хората, които тогава осъдиха сексисткото поведение и сексуалното насилие срещу жени. В предаването, записано през юли 2020 г., но тази част от което бе разкрита едва в началото на тази година, американският актьор определи настоящите човешки взаимоотношения като „социален канибализъм“.

Говорейки за MeToo и Time's Up, движение, основано на 1 януари 2018 г. в помощ на тормозени жени, които нямат възможност да се защитят, актьорът заяви: „Всички знаят, че въпросът около Me Too и Time’s Up е важен и реален и че трябва да обърнем повече внимание на тези неща" Но според Шон Пен „липсва достоверност, което изпразва нещата от съдържание“.

„Повечето, не казвам всички, защото има изключения, но повечето от известните актриси, които скочиха върху това (възползваха се от шанса да осъдят насилието над жени, бел. ред.) никога не са казвали нищо например за това, че с нашите данъци бяха бомбардирани деца в Йемен. Но когато се появи възможност да се нахвърлят като глутница върху определени хора и да ги унищожат, те го направиха. Някои от тези хора заслужаваха да бъдат унищожени, защото никой няма право да наранява жените по този начин или да злоупотребява с властта си. Но и никой няма право, независимо дали е мъж, жена, дете, бял или чернокож, да се нахвърля върху някой като глутница, без да подложи на някакво съмнение действията си“, каза актьорът. Това не е никаква смелост, изтъкна той, когато го правиш заедно с цялата глутница и знаейки, че ще бъдеш подкрепен.