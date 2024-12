Снимките на сериала "Хари Потър" ще започнат в средата на 2025 година

Премиерата на третия сезон на хитовия сериал на HBO „Белият лотос“ ще се състои през февруари 2025 г., а месеци по-късно ще последва втората част на „Последният от нас“, съобщиха от Warner Bros. Разкривайки предстоящия си глобален програмен списък, главният изпълнителен директор на стрийминг услугата HBO и Макс Кейси Блойс потвърди също така, че дългоочакваната предистория на „Игра на тронове“, „Рицар на седемте кралства“, ще излезе по-късно през следващата година. Освен това първият телевизионен сериал за „Хари Потър“ - обявен миналата година и в момента в процес на кастинг - ще започне да се снима в средата на 2025 г. в студията Leavesden на Warner Bros. във Великобритания, каза Блойс.

Wands at the ready.



The upcoming HBO Original Series, #HarryPotter, will be filming at Warner Bros. Studios Leavesden with production beginning in Summer 2025 and coming to Max. pic.twitter.com/6JSOA20w52