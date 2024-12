Влизаме в магическия свят на Хари Потър със специален концерт на свещи с PRIME Orchestra (ВИДЕО)

Любителите на Хари Потър в България имат невероятната възможност да чуят музиката от любимата си поредица за момчето магьосник в София на 7.12, във Варна на 8.12 и в Пловдив на 9.12. Благодарение на легендарния PRIME Orchestra и тяхното HOGWARTS Sympho Show хиляди късметлии ще могат да чуят любими мелодии, но и изненадващи композиции от други популярни филмови произведения.

HOGWARTS Sympho Show на свещи

Само след броени дни зрителите ще станат свидетели на наистина грандиозно събитие - концерти на живо на свещи като част от световното турне на PRIME Orchestra. Това уникално музикално изпълнение ще ви потопи в магическия свят, вдъхвайки живот на любимите ви саундтраци от емблематични филми.

Програмата на HOGWARTS Sympho Show включва не само известните мелодии на великия Джон Уилямс, но и много музикални изненади, които ще пренесат публиката в най-неочакваните и вълнуващи моменти от историята на Хари Потър. А трептенето на 500 свещи ще създаде уникална магическа атмосфера.

Hogwarts Sympho Show ще включва музика от филмите: Harry Potter, Fantastic Beasts, The Chronicles of Narnia, Pirates of the Caribbean, Wednesday. Музиката от тези филми ще бъде майсторски свързана с магическия свят на Хогуортс.

Снимка: U Concert Bulgaria

Концертите ще са на:

7 декември – София, зала 1 на НДК, 19:00 ч. билети - тук

8 декември – Варна, Фестивален и конгресен център, 19:00 ч., билети - тук

9 декември - Пловдив, Колодрум, булевард "Асеновградско шосе", 19:00 ч., билети - тук

PRIME Orchestra е модерен оркестър с десетгодишна история, състоящ се от изключителни музиканти и вокалисти, готови да надминат всички очаквания. Всяко изпълнение на PRIME Orchestra е празник на умения, магия и емоционално напрежение, което създава уникална атмосфера. Очакват ви най-новите звукови и светлинни технологии, приказното трептене на множество свещи, както и LED екрани, които ще направят визуализацията на шоуто още по-впечатляваща. HOGWARTS Sympho Show обещава да бъде необичаен и вълнуващ, предлагайки незабравими преживявания и зашеметяващи музикални открития.

Музика в помощ за Украйна

Фотограф: Marek Krupecki

Средствата, събрани от концертите, ще бъдат използвани за подпомагане на пострадали от военната агресия в Украйна.

PRIME ORCHESTRA е не само уникален кросоувър оркестър, който перфектно изпълнява световни музикални хитове в собствен аранжимент, те са и истински патриоти и благодетели, които помагат на Украйна в борбата срещу руската агресия. От май 2022 г., когато беше възможно да се евакуират музикантите от Харков, който пострада от постоянен обстрел, PRIME ORCHESTRA изнася концерти в подкрепа на Украйна в различни европейски страни. Оркестърът организира дарителска кампания за украинци, пострадали от войната. Благодарение на концертите и помощта на заинтересованата публика оркестърът е изпратил в Украйна десетки тонове храна, 50 бензинови генератора, медицинско оборудване и консумативи за инвалиди, лекарства, дрехи, бебешки храни и др.

Със средствата, събрани благодарение на концертите си, оркестърът закупи и изпрати две линейки в Харков, оказана е различна помощ на организации за спасяване на животни. За партньорите от рехабилитационен център "Unbreakable" в Лвов, оркестърът постоянно изпраща средства за закупуване на медицинско оборудване за възстановяване на ранените. Също така оркестърът e закупил специален автобус с хидролифт и рехабилитационни симулатори за възстановяване на подвижността за ранените с ампутирани крака, които се лекуват в Киевската клинична болница. За евакуационни мисии в източната част на Украйна оркестърът е закупил и предал четириколесен автобус и три санитарни високопроходими автомобила. Финансова помощ от оркестъра е получил и детският логопедичен център "Неврончики" в град Ирпин. Наскоро със средствата, събрани благодарение на концертите, е била изградена напълно оборудвана "Мобилна болница" и изпратена в зоната на военните действия, където лекари спасяват хора от наранявания.

Фотограф: Marek Krupecki

През 2025 г. оркестърът ще продължи своята благотворителна дейност, докато продължава ужасната война в Украйна. На концертите желаещите могат да участват в набирането на средства за "Мобилна клиника", оборудване за рехабилитация на ранени и евакуационен транспорт. Изпълненията и многобройните интервюта с европейски вестници, радио и телевизия дават възможност на артистите да предадат основното - не забравяйте, наблизо се води ужасна война, Украйна се нуждае от помощ!

"Ние не просто свирим музика, ние разказваме истории. Истории за това как живеем, как обичаме, как се караме. Искаме нашите зрители не само да ни слушат и гледат, но и да ни усещат, да ни съпреживяват. Искаме нашите шоута да бъдат не само забавление, но и вдъхновение, подкрепа, солидарност, мисия", казва диригентът на PRIME ORCHESTRA Денис Дорошенко. Не пропускайте тази уникална възможност да подкрепите Украйна и да се насладите на незабравимо музикално шоу на PRIME Orchestra в София, Варна и Пловдив.

Повече информация за PRIME Orchestra ще откриете в официалния им сайт.

