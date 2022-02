Възстановиха финала на филма "Боен клуб" в Китай (СНИМКИ)

През уикенда първоначалният край бе възстановен, но и това решение привлече критики - феновете отчитат как всъщност Tencent Video на практика признава, че първоначалната цензура е била твърде голяма.

В лентата участват Брад Пит, Едуард Нортън и Хелена Бонъм Картър, а в редактираната версия героят на Нортън (разказвачът убива Тайлър Дърдън (изигран от Брад Пит) след като осъзнава, че той е неговото въображаемо алтер его. Във финалната сцена разказвачът стои с приятелката си (героинята на Х.Б. Картър) и докато гледат как експлозиви взривяват небостъргачите наоколо, убива своята зла същност – „консуматорският свят“ е унищожен.

"Полицията бързо разгада целия план и арестува всички престъпници, като успешно предотврати взривяването на бомбата", се казва в текста, който се появяваше на екрана. Дори е допълнено, че Тайлър е изпратен „в убежище за лунатици, където получава психологическа помощ“.

Пекин има едни от най-ограничителните правила за цензура в света с институции, одобряващи само шепа чуждестранни филми за издаване всяка година – понякога с големи съкращения, отбелязва The Guardian. Цензурата или забраната на чужди филми в Китай е често срещана, но обръщането на едро на края на Fight Club предизвика истински шок сред феновете.

China has restored the ending of 'Fight Club' after backlash



(via @THR) pic.twitter.com/0IzlD1ifMB